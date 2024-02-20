Karayip Korsanları Filminde “Gibbs” Karakteriydi: Kevin McNally Aile İçi Şiddetten Tutuklandı!
Karayip Korsanları Filminde “Gibbs” Karakteriydi: Kevin McNally Aile İçi Şiddetten Tutuklandı!
Karayip Korsanları serisinde Joshamee Gibbs karakterini canlandıran Kevin McNally, aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandı. Hayran buluşmasından önce gözaltına alınan oyuncu kefaletle serbest bırakıldı. Detaylar içeriğimizde👇
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Televizyon ve beyaz perdede uzun yıllardır birçok rol canlandırmış Kevin McNally çoğumuz tarafından, sevilen seri "Karayip Korsanları"nda canlandırdığı Joshamee Gibbs karakteriyle tanınıyor.
Oyunculuk kariyerine bundan 48 sene önce başlamış ünlü oyuncu altına imza attığı rollerle başarısını herkese kanıtlamış. Filmde Johnny Deep'in yakın arkadaşını canlandıran McNally seyirci tarafından oldukça sempati toplamıştı...
Sevilen oyuncu şoke eden iddialara karıştı ve geçtiğimiz gün Los Angeles'ta "Dr Who" dizisi için düzenlenen bir hayran toplansına saatler kala göz altına alındı.
Hayran toplantısına katılamamasının nedeni "kişisel nedenler" olarak açıklansa da kendisinin aile içi şiddet dolayısıyla tutuklandığı iddia ediliyor.
1,5 milyon TL (40.000 pound) kefaletle serbest bırakılan ünlü oyuncunun Mart ayında mahkemeye çıkacağı öğrenildi. McNally'nin eşi Phyllis Logan ise durumla ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi...
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Los Angeles polisinin yaptığı açıklamda aile bireylerinden birinde oluşan travmatik durum veya yaralanma dolayısıyla oyuncunun tutuklandığı bilgisi verildi.
"Karayip Korsanları"ndaki rolüyle sempati toplayan oyuncu aile içi şiddet iddiaları ile tutuklanarak hayranlarını oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğrattı...
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