Anya Taylor-Joy "Dune 2" Filminin Galasına Katıldığı Kombinle "Kızılcık Şerbeti Sürpriz Konuk Oyuncu" Dedirtti
Anya Taylor-Joy "Dune 2" Filminin Galasına Katıldığı Kombinle "Kızılcık Şerbeti Sürpriz Konuk Oyuncu" Dedirtti
Bilimkurgu romanı 'Dune'dan esinlenerek çekilen ve kadrosunda birçok yıldız ismin yer aldığı efsane filmin devam filmi yakında vizyona girecek. Filmin dün gece gerçekleşen Londra galasına katılan isimlerden biri de Anya Taylor-Joy oldu! Oyuncunun giydiği ilginç kıyafet galanın ilgi odaklarından biri oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Birçok yıldız ismin yer aldığı bilimkurgu romanından uyarlanan "Dune" filmi çok ses getirmişti ve devam filmi herkes tarafından merakla bekleniyordu.
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" filminin farklı şehirlerde yapılan prömiyerleri oyuncuların kostümleriyle büyük ses getirmeye devam ediyor...
Dün gece gerçekleşen filmin Londra galasında Zendaya'nın giydiği tasarım kıyafet tüm dünya tarafından konuşulmuştu. Hatta çoğu kişi bu anların tarihe geçeceğini söylemişti...
Anya Taylor-Joy 1 Mart'ta vizyona girecek filmin galasına katılan isimlerden biri oldu ve böylece yapımda rol aldığını sürpriz bir şekilde açıklamış oldu!
Galaya bembeyaz kostümüyle ve kafasını kapatan bir tülle katılan Anya Taylor-Joy dillere fena düştü tabii...
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"Ruhsar" dizisindeki Gözüm abla karakterinden "Kızılcık Şerbeti" kadrosuna kadar türlü türlü benzetmeler yapılan oyuncuya gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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