Anya Taylor-Joy "Dune 2" Filminin Galasına Katıldığı Kombinle "Kızılcık Şerbeti Sürpriz Konuk Oyuncu" Dedirtti

Bilimkurgu romanı 'Dune'dan esinlenerek çekilen ve kadrosunda birçok yıldız ismin yer aldığı efsane filmin devam filmi yakında vizyona girecek. Filmin dün gece gerçekleşen Londra galasına katılan isimlerden biri de Anya Taylor-Joy oldu! Oyuncunun giydiği ilginç kıyafet galanın ilgi odaklarından biri oldu. Detaylar içeriğimizde👇