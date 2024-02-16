Taylor Swift Sevgilisi Travis Kelce'in Maçının Ardından Öldürülen Taraftarın Ailesine 100 Bin Dolar Bağışladı
Taylor Swift Sevgilisi Travis Kelce'in Maçının Ardından Öldürülen Taraftarın Ailesine 100 Bin Dolar Bağışladı
Taylor Swift Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'in oynadığı Chiefs takımının zaferi kutlanırken sıkılan silahla vurulup, hayatını kaybeden taraftarın ailesine 100.000 dolar bağışladı.Detaylar içeriğimizde👇
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Bu gidişle birlikteliklerini duymayanın kalmayacağı, romanlara konu olacak büyük aşklarını herkese kanıtlamaya ant içmiş ikili Taylor Swift ve Travis Kelce'i çoğumuz tanıyoruz.
Chiefs isimli Amerikan futbolu takımının oyuncularından biri olan Travis Kelce Taylor Swift tarafından sayısız kez maçlarında desteklendi hepimizin bildiği gibi...
Bununla kalmayan Swift, Çarşamba günü Kansas City, Missouri'de bir geçit töreninde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Chiefs hayranı Lisa Lopez-Galvan'ın ailesi tarafından açılan hesaba 100.000 dolar bağışta bulundu.
44 yaşındaki Lopez-Galvan, taraftarlar Kansas City Chiefs'in Super Bowl zaferini kutlarken açılan ateş sonucu vuruldu ve hayatını kaybetti.
Sevgilisini hiçbir maçında yalnız bırakmayan şarkıcının, Chiefs geçit töreninden sonra Kansas City'de silahlı saldırıda öldürülen kadının ailesi için 100 bin dolar bağışladığı öğrenildi.
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Cuma sabahı şarkıcının bir menajeri yaptığı açıklamada Swift'in bağışta bulunduğunu doğruladı. "Yıkıcı kaybınızın ardından en derin taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi gönderiyorum. Sevgilerimle, Taylor Swift," diye yazdı şarkıcı bağışın altına...
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