"Dune 2" Filminin Galasında Zırhlı Prensten Prensese Keskin Bir Dönüş Yaşayan Zendaya Anında Nazara Geldi!

Geçtiğimiz gün 'Dune: Part 2'nin Londra galasında giydiği robottan hallice kostümle tüm ilgiyi üzerine çeken ve tüm manşetlere konu olan Zendaya, kostüm değişikliğinden sonra az kalsın yere kapaklanıyordu! Detaylar içeriğimizde👇