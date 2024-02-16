"Dune 2" Filminin Galasında Zırhlı Prensten Prensese Keskin Bir Dönüş Yaşayan Zendaya Anında Nazara Geldi!
"Dune 2" Filminin Galasında Zırhlı Prensten Prensese Keskin Bir Dönüş Yaşayan Zendaya Anında Nazara Geldi!
Geçtiğimiz gün 'Dune: Part 2'nin Londra galasında giydiği robottan hallice kostümle tüm ilgiyi üzerine çeken ve tüm manşetlere konu olan Zendaya, kostüm değişikliğinden sonra az kalsın yere kapaklanıyordu! Detaylar içeriğimizde👇
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Şimdilerde isminin duymayanın kalmadığı Zendaya'yı çoğumuz "Shake It Up" isimli Disney Channel programından, kendisi daha 14 yaşındayken tanıdık.
Şöhret dünyasına hızlı bir giriş yapmış oyuncu şimdiye kadar birçok yapımda yer almış fakat "Euphoria" isimli gençlik dizisi ile başarısını herkese kanıtlamıştı.
"Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filminden sonra Tom Holland ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncunun aşk hayatı da oldukça yolunda görünüyor...
Şimdilerde çok konuşulan bilimkurgu romanı "Dune" serisinin film varyasyonunda yer alan Zendaya, filmin gişelerindeki başarıda da oldukça büyük bir rol oynuyor.
Davet edildiği tüm kırmızı halılarda kıyafetinden fiziğine muhteşem görünümler sergileyen Zendaya filmin konseptiyle son derece uyumlu olan "robot zırhı" tasarımıyla galaya katıldı...
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"Dune 2" filminin Londra galasında 1995'te tasarlanmış kostümü taşıyan Zendaya bir kez daha kırmızı halının kraliçesi olduğunu herkese kanıtladı...
Giydiği kıyafetle hareket etmekte zorlanan isim kameralara poz verdikten sonra kıyafet değişikliğine gitti.
Prenslerin giydiği zırha benzetilen metalik kıyafetinin ardından siyah düz elbisesiyle zerafet ve şıklığını kanıtlayan güzel oyuncu bu sade görünümüyle de herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.
Met Gala görünümünü merakla beklediğimiz Zendaya zümrüt yüzüğüyle ve siyah kıyafetiyle kameralara tekrardan poz verdikten sonra yerine geçecekken...
Giydiği tasarımla tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken ünlü oyuncuya resmen nazar değdi! İşte o anlar👇
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Neyse ki güzel oyuncunun sevgilisi Tom Holland gala sonrasında Zendaya'nın elini sıkı sıkı tuttu ve düşmesine izin vermedi...
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