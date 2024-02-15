Son Zamanların En Huzursuz Çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck Sevgililer Gününde Bile Gerginliklerini Aşamadı
Son Zamanların En Huzursuz Çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck Sevgililer Gününde Bile Gerginliklerini Aşamadı
Kameralara çoğunlukla birbirlerine olan zoraki bakışları ya da kulaklarına fısıldadıkları anlarla yansıyan ünlü çift Ben Affleck ve Jennifer Lopez'i mutlaka duymuşsunuzdur. Lopez'in filminin ardından düzenlenen gala yemeğine katılan ikili yine gergin halleriyle gündem oldular. Detaylar👇
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2002 yılında tanışıp ani bir kararla ilişkilerini herkesin gözü önüne yaşamaya karar vermiş Jennifer Lopez ve oyuncu eşi Ben Affleck'i kameralar önünde görmeye o zamanlardan beri alışığız.
Daha önce nişanlanıp yüzük atan çift geçtiğimiz Temmuz ayında evlenme kararı aldı ve 14 yıl aradan sonra dünyaevine girdi.
Eski eşlerinden çocukları bulunan çiftimiz günümüzde beraberliklerine devam ediyorlar ama...
Kameralardan gerginlikliklerini çoğunlukla saklayamayan ünlü ikili bu ilişkinin zorlama olduğu konusunda akıllarda soru işaretleri bırakmadan edemiyorlar.
Dışarda olsun, etkinliklerde olsun birlikte görülen çiftin yüzünden düşen hep bin parça, "Zorla tutuluyorsan göz kırp" dedirten Ben Affleck resmen bu halleriyle herkesi bezdirdi!
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Altın Küre Ödüllerinde bile etrafa sanki Lopez'in zoruyla getirilmiş gibi bakan Affleck her seferinde ilgi odağı oluyor ve bu durum hakkında oldukça fazla kötü yorum alıyor...
Jlo'nun yeni filmi "This Is Me…Now'"ın Los Angeles prömiyeri için kırmızı halıya birlikte çıktan çift kameralar önünde birbirlerine aşık pozlar verse de yine şaşırtmadılar...
54 yaşındaki Lopez’in uzun zamandır hazırlandığı ve geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 51 yaşındaki Affleck ile gerçek hayattaki aşk hikayesinin onu bu projeyi yapmaya ittiğini söylemişti...
Fakat TMZ'nin paylaştığı özel videoya göre parti sonrası yapılan yemekte ikilinin arasındaki gerginlik yine yüksek seviyeye çıkmış gibi görünüyor...
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