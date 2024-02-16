Modası Geçti Artık: Madonna ve The Weeknd Şarkıları "Popular"ın Klibini 8 Ay Sonra Yayınlamaya Karar Verdi
Modası Geçti Artık: Madonna ve The Weeknd Şarkıları "Popular"ın Klibini 8 Ay Sonra Yayınlamaya Karar Verdi
Madonna, The Weeknd ve Playboi Carti ile birlikte “Popular' için çektiği yeni klibi bu hafta sonu Fortnite Festival'e özel olarak yayınladı. Detaylar içeriğimizde👇
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Fiziğiyle ve yaşına rağmen sergilediği performanslarla herkesin bir noktada favorisi olan Madonna hangi şarkıya katkıda bulunsa popülerliği uçup gidiyor adeta...
The Weeknd'in de hit olmayan şarkısı yok malumunuz... Ne söylese olduran ve dinlettiren ünlü şarkıcı rekorlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.
Aylar önce başarılı şarkıcılardan beklenen iş birliği gelmiş ve The Weeknd & Madonna ikilisi Haziran 2023'te "Popular" isimli tekliyi piyasaya sürmüşlerdi...
Madonna'nın The Weeknd ve Playboi Carti ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısı Popular'ın çıkışının üzerinden yedi aydan fazla bir süre geçtikten sonra, şarkının klibi de geldi... hem de alışılmadık bir şekilde.
Milyonlarca kez dinlenen "Popular" şarkısı aslında The Weeknd'in Haziran 2023'ün başlarında gösterime girecek olan tartışmalı HBO dizisi The Idol için yaratıldı.
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The Weeknd Haziran ayında The Idol oyuncularının yer aldığı bir klip yayınlamış olsa da, resmi klip yayınlanmamıştı. Fortnite Festivali'nde yayınlanacak klibin uzun halinin tüm platfromlara gelmesi bekleniyor...
İşte klipten görüntüler👇
Gelen tepkilere bakalım 👇
"Bu video YouTube'da yayınlanmalı"
"Madonna'nın yaptığı her şarkı her zaman altına dönüşür"
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"Yaşasın! 🙌 Videoyu sen yaptın!!!! Bu alev alıyor!!! 🔥 1 numara için tebrikler! Hak ettin!! Şarkıya bayıldım!!! ❤❤❤"
"İhtiyacımız olan video 👏🔥🙌😍"
"sadece bir kraliçe var!"
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