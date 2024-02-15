Fiat'ın Kurucusu ve Juventus'un Sahibi Agnelli Ailesi'nin Milyarlarca Euroluk Miras Kavgası Bitmek Bilmiyor

Dünyanın en zengin futbol klübü sahiplerinden biri olan Agnelli Ailesi İtalya'nın gözde isimlerinin başında geliyor. Son zamanlarda aralarındaki miras tartışması gittikçe hararetlenen John Elkann ve annesi Margherita Agnelli'nin anlaşmazlıklarını yargıya taşıdı. Detaylar içeriğimizde👇