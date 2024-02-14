En Çok Parayı Hangi Futbolcu Bıraktı: Türk Futbol Tarihinde En Çok Kazandıran Transferler Kimler?

15 milyon euro ile Cengiz Ünder en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu olurken, Mehmet Topuz 9 milyon euroyla Ünder'in ardından 2. sırada geldi.

Alper Potuk'a 7 milyon 250 bin euro, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'a da 7 milyon euro bonservis bedeli ödendi.