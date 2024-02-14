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En Çok Parayı Hangi Futbolcu Bıraktı: Türk Futbol Tarihinde En Çok Kazandıran Transferler Kimler?

En Çok Parayı Hangi Futbolcu Bıraktı: Türk Futbol Tarihinde En Çok Kazandıran Transferler Kimler?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 17:15

KPMG SportsBusiness, Türkiye'de futbol tarihine geçen transferlerin verilerini derledi. En çok kazandıran, en çok prim yapan futbolcular kimler oldu?

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Danışmanlık ve denetim şirketi KPMG SportsBusiness ekibi, Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferleri inceledi.

Danışmanlık ve denetim şirketi KPMG SportsBusiness ekibi, Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferleri inceledi.

Ekonomim'de Emre Ergül'ün aktardığına göre, KPMG'nin analizinde Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey 30 milyon euroluk Bayern Münih transferiyle Türkiye futbol ligi tarihindeki en yüksek bonservis bedelli futbolcu oldu.

Türkiye futbol tarihindeki transferlerin "en"leri rapora şu şekilde yansıdı: 13 futbolcu, 10 milyon euro ve üzerinde bonservis aldı.

Türkiye futbol tarihindeki transferlerin "en"leri rapora şu şekilde yansıdı: 13 futbolcu, 10 milyon euro ve üzerinde bonservis aldı.

Bu futbolcuların 7'si Galatasaray, 5'i Fenerbahçe, 1'i de Beşiktaş oyuncusu olurken, en yüksek bonservis bedelini 17 milyon 50 bin euroyla Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel aldı.

En yüksek bonservisle transfer edilen 5 Türk futbolcunun hepsi Fenerbahçe'de forma giydi.

En yüksek bonservisle transfer edilen 5 Türk futbolcunun hepsi Fenerbahçe'de forma giydi.

15 milyon euro ile Cengiz Ünder en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu olurken, Mehmet Topuz 9 milyon euroyla Ünder'in ardından 2. sırada geldi. 

Alper Potuk'a 7 milyon 250 bin euro, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'a da 7 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

10 milyon euro ve üzerinde bonservis bedeli olan futbolcu satışında da Fenerbahçe lider oldu.

10 milyon euro ve üzerinde bonservis bedeli olan futbolcu satışında da Fenerbahçe lider oldu.

Fenerbahçe 13 futbolcusunu 10 milyon euro ve üzerine bonservis bedeliyle satarken, Galatasaray 6, Beşiktaş da 2 futbolcudan bu bonservis bedelini elde etti. 3 büyükleri 2 futbolcuyla Başakşehir, 1 futbolcuyla da Trabzonspor ve Kasımpaşa izledi.

Transferde alım-satım kârında Galatasaray birinci oldu.

Transferde alım-satım kârında Galatasaray birinci oldu.

Transferlerde başka takımdan alınarak ve satarken de yüksek kâr elde edilen futbolcu, Sacha Boey oldu. Boey, Galataraya'a 24 milyon 350 bin euro kâr bıraktı. 2021 yılında Rennes takımından alınırken, 5 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ödenen futbolcuyu Bayern Münih'e 30+5 milyon euro bonservisle veren Galatasaray iyi kâr elde etti.

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Kârda ikinci sırayı bedelsiz gelen Cenk Tosun, Beşiktaş'a 22 milyon 500 bin euro ile kazandırdı.

Kârda ikinci sırayı bedelsiz gelen Cenk Tosun, Beşiktaş'a 22 milyon 500 bin euro ile kazandırdı.

Fenerbahçe, Eljif Elmas transferlerinden 17 milyon 520 bin euro kâr ederken, Vedat Muriqi'den 15 milyon 400 bin euro, Kim Mİn-Jae'den de 15 milyon 50 bin euro kâr elde etti.

Oransal olarak en çok değerlenen futbolcu Eljif Elmas oldu.

Oransal olarak en çok değerlenen futbolcu Eljif Elmas oldu.

2017 yılında 180 bin euro bonservisle Robotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olan Elmas, 2 yılda bonservis bedelini 98 kat (yüzde 9.733,33 oranında) artırarak, Napoli'ye 17 milyon 700 bin euro bonservisle transfer oldu.

Satış yönlü transferde, takımına 10 milyon euro ve üzerinde gelir bırakan toplam 25 futbolcu oldu.

Satış yönlü transferde, takımına 10 milyon euro ve üzerinde gelir bırakan toplam 25 futbolcu oldu.

25 futbolcunun 6'sı Türk olurken, bunlar Cenk Tosun, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Arda Turan, Ozan Kabak isimleriydi. Listede ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un 2018 yılında Everton'a satışından 22 milyon 500 bin euro bonservisle Beşiktaş kazanç sağladı.

Altyapıda yetişip en çok kazandıran Arda Güler oldu.

Altyapıda yetişip en çok kazandıran Arda Güler oldu.

Altyapıda yetişerek en yüksek bonservis bedeliyle satışı gerçekleştirilen oyuncu 13 yaşında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservisle Real Madrid'e giden Arda Güler oldu. Arda'yı 18 milyon 500 bin euro bonservisle Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı, 13 milyon euro bonservisle yine adaşı Galatasaray'dan Arda Turan izledi.

Altyapıdan en çok parayı ise Trabzonspor kazandı.

Altyapıdan en çok parayı ise Trabzonspor kazandı.

Altyapısında yetiştirdiği oyuncuları, 7 milyon 500 bin euro ve fazlası bonservis bedeliyle satışa döndüren takımlarda 7 futbolcudan 4'ünü yetiştiren Trabzonspor öne çıktı.

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