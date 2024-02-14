En Çok Parayı Hangi Futbolcu Bıraktı: Türk Futbol Tarihinde En Çok Kazandıran Transferler Kimler?
En Çok Parayı Hangi Futbolcu Bıraktı: Türk Futbol Tarihinde En Çok Kazandıran Transferler Kimler?
KPMG SportsBusiness, Türkiye'de futbol tarihine geçen transferlerin verilerini derledi. En çok kazandıran, en çok prim yapan futbolcular kimler oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Danışmanlık ve denetim şirketi KPMG SportsBusiness ekibi, Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferleri inceledi.
Türkiye futbol tarihindeki transferlerin "en"leri rapora şu şekilde yansıdı: 13 futbolcu, 10 milyon euro ve üzerinde bonservis aldı.
En yüksek bonservisle transfer edilen 5 Türk futbolcunun hepsi Fenerbahçe'de forma giydi.
10 milyon euro ve üzerinde bonservis bedeli olan futbolcu satışında da Fenerbahçe lider oldu.
Transferde alım-satım kârında Galatasaray birinci oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kârda ikinci sırayı bedelsiz gelen Cenk Tosun, Beşiktaş'a 22 milyon 500 bin euro ile kazandırdı.
Oransal olarak en çok değerlenen futbolcu Eljif Elmas oldu.
Satış yönlü transferde, takımına 10 milyon euro ve üzerinde gelir bırakan toplam 25 futbolcu oldu.
Altyapıda yetişip en çok kazandıran Arda Güler oldu.
Altyapıdan en çok parayı ise Trabzonspor kazandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda