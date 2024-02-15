HBS'den Yeni İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin öncesinde adaylar seçim kampanyalarını hızlandırırken anket çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Seçmenlerin şu sıralar karşısına çıkan en önemli soru ise belediye başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy verecekleri. Yapılan anket sonuçlarına göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın önde olduğu görülüyor.