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HBS'den Yeni İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

HBS'den Yeni İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.02.2024 - 17:00 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 17:17

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin öncesinde adaylar seçim kampanyalarını hızlandırırken anket çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Seçmenlerin şu sıralar karşısına çıkan en önemli soru ise belediye başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy verecekleri. Yapılan anket sonuçlarına göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın önde olduğu görülüyor.

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HBS Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı yeni anketin sonuçlarını paylaştı.

HBS Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı yeni anketin sonuçlarını paylaştı.

Anketin 2 bin 925 seçmenle yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Seçmenlere, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyecekleri soruldu.

Seçmenlere, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyecekleri soruldu.

Siyasi partilerin İstanbul adayları 👇

Elde edilen sonuçlara göre, Cumhur İttifakı, yüzde 38,3 ile CHP'nin önünde yer aldı.

Elde edilen sonuçlara göre, Cumhur İttifakı, yüzde 38,3 ile CHP'nin önünde yer aldı.

İYİ Parti, yüzde 5,2 oy alırken DEM Parti, yüzde 4,8, Zafer Partisi ise yüzde 2 oy aldı. Kararsızların oranı da yüzde 9,3 olarak belirlendi.

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