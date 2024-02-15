HBS'den Yeni İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
HBS'den Yeni İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
31 Mart'ta yapılacak seçimlerin öncesinde adaylar seçim kampanyalarını hızlandırırken anket çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Seçmenlerin şu sıralar karşısına çıkan en önemli soru ise belediye başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy verecekleri. Yapılan anket sonuçlarına göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın önde olduğu görülüyor.
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HBS Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı yeni anketin sonuçlarını paylaştı.
Seçmenlere, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyecekleri soruldu.
Elde edilen sonuçlara göre, Cumhur İttifakı, yüzde 38,3 ile CHP'nin önünde yer aldı.
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