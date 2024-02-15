İlçeyi 150 Yıldır Aynı Aile Yönetiyor! Türkiye'de Eşi Benzeri Yok
İlçeyi 150 Yıldır Aynı Aile Yönetiyor! Türkiye'de Eşi Benzeri Yok
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, Türkiye'nin çeşitli ilçelerinden ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylardan biri de Karadeniz'in incisi Trabzon'un Of ilçesine ait. Of ilçesindeki yerel yönetim, tam 150 yıldır aynı aile tarafından sürdürülüyor.
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1874 yılında kurulan Of Belediyesi, ilk başkan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren liderliğiyle başlayan bir aile geleneğini 150 yıldır sürdürüyor.
İlçede 14 kez belediye başkanı değişmiş.
Karadeniz’de göreve gelen ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Sarıalioğlu 1998-1999 yılları arasında görev yaptığı ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu tekrar AK Parti’den aday olarak gösterildi.
"Belki dünyada örneği yok"
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