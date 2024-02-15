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İlçeyi 150 Yıldır Aynı Aile Yönetiyor! Türkiye'de Eşi Benzeri Yok

İlçeyi 150 Yıldır Aynı Aile Yönetiyor! Türkiye'de Eşi Benzeri Yok

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.02.2024 - 18:03

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, Türkiye'nin çeşitli ilçelerinden ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylardan biri de Karadeniz'in incisi Trabzon'un Of ilçesine ait. Of ilçesindeki yerel yönetim, tam 150 yıldır aynı aile tarafından sürdürülüyor.

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1874 yılında kurulan Of Belediyesi, ilk başkan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren liderliğiyle başlayan bir aile geleneğini 150 yıldır sürdürüyor.

1874 yılında kurulan Of Belediyesi, ilk başkan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren liderliğiyle başlayan bir aile geleneğini 150 yıldır sürdürüyor.

44 bin 527 nüfuslu ilçede, belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadları hep 'Saral veya Sarıalioğlu' olmuş.

İlçede 14 kez belediye başkanı değişmiş.

İlçede 14 kez belediye başkanı değişmiş.

Ailenin Soyadı Kanunu’ndan önce ’Sarıalizade’ olarak bilindiği kanunla birlikte de bazı mensuplarının ’Saral’ soyadını bazılarının ise ‘Sarıalioğlu’ soyadını kullandığı ifade ediliyor.

Karadeniz’de göreve gelen ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Sarıalioğlu 1998-1999 yılları arasında görev yaptığı ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu tekrar AK Parti’den aday olarak gösterildi.

Karadeniz’de göreve gelen ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Sarıalioğlu 1998-1999 yılları arasında görev yaptığı ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu tekrar AK Parti’den aday olarak gösterildi.

Salim Salih Sarıalioğlu, Of ilçe belediyesi için adaylığını sürdürürken, rakipleri arasında çoğunlukla 'Saral' soyadını taşıyan adaylar bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Halil Saral ve Yeniden Refah Partisi'nden Güngör Saral da belediye başkanlığı için aday gösterildi. 31 Mart yerel seçimlerinde yarışan dört aday arasında soyadı tek farklı olan isim ise İYİ Parti adayı Emine Bodur oldu.

"Belki dünyada örneği yok"

"Belki dünyada örneği yok"

İlçelerindeki ilk belediye başkanının babasının dedesi olduğuna dikkat çeken Başkan Sarıalioğlu, “Halkımızın kararı bu şekilde teveccüh ediyor. Belki dünyada bir örneği yok. 1874’te belediyemiz kuruldu. İlk belediye başkanı benim babamın dedesiydi. O 52 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ben ailemizin ve ilçemizin 14. belediye başkanıyım. Halkımızın teveccühü ve desteği sayesinde onlarla et ve tırnak oluyoruz. Hep birlikte Of ailesi olarak sadece bizim kendi ailemiz değil, biz Of ailesi olarak bütün bir aileyiz. Burada yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. O anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Sağ olsunlar Oflu hemşirelerimiz destek olduğu sürece hep beraber Of’u kalkındıracağız. İlçemizde gayet medeni, gayet kardeşhane bir seçim yarışı var. Bundan önce nasılsa öyle devam ediyor. Biz yarışı önde bitireceğimize, ipi göğüsleyeceğimize ve AK Parti bayrağını tekrar burca dikeceğimize inanıyorum. Hem de açık ara bunu sahada görüyoruz. Yapılan yatırım ve hizmetler ortada. Devam etmemesi için bir sebep yok. AK Parti bu yarışı önde bitirecek. Diğer aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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