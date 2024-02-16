Cardi B ve Offset Çifti Boşanmalarına Rağmen Yine Birlikte Görüldüler: Sevgililer Gününü Baş Başa Geçirdiler

Geçtiğimiz Aralık ayında sonunda boşanma kararlarını yürürlüğe sokan ve yollarını ayıran Cardi B ve Offset arayı fazla açık tutamamış ve yılbaşı günü bir klüpte birlikte olduklarını açıklamışlardı. Sevgililer Gününde de birlikte görülen ikili akıllara barışmış olabilecekleri olanağını getirdi. Detaylar içeriğimizde 👇