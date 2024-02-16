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Cardi B ve Offset Çifti Boşanmalarına Rağmen Yine Birlikte Görüldüler: Sevgililer Gününü Baş Başa Geçirdiler

Cardi B ve Offset Çifti Boşanmalarına Rağmen Yine Birlikte Görüldüler: Sevgililer Gününü Baş Başa Geçirdiler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:06

Geçtiğimiz Aralık ayında sonunda boşanma kararlarını yürürlüğe sokan ve yollarını ayıran Cardi B ve Offset arayı fazla açık tutamamış ve yılbaşı günü bir klüpte birlikte olduklarını açıklamışlardı. Sevgililer Gününde de birlikte görülen ikili akıllara barışmış olabilecekleri olanağını getirdi. Detaylar içeriğimizde 👇

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Üç yıl önce aldatıldığını iddia ederek eşi Offset'e boşanma davası açan, ancak daha sonra davadan vazgeçen Cardi B ve olaylı boşanma sürecini duymuş olabilirisiniz.

Üç yıl önce aldatıldığını iddia ederek eşi Offset'e boşanma davası açan, ancak daha sonra davadan vazgeçen Cardi B ve olaylı boşanma sürecini duymuş olabilirisiniz.

"İnsanların duygularını korumaktan yoruldum. Kendime öncelik vermek zorundayım" ifadelerinde bulunan Cardi B çok geçmeden Offset'le boşandığını "Yeniden bekarım" diyerek hayranlarına duyurmuştu...

"İnsanların duygularını korumaktan yoruldum. Kendime öncelik vermek zorundayım" ifadelerinde bulunan Cardi B çok geçmeden Offset'le boşandığını "Yeniden bekarım" diyerek hayranlarına duyurmuştu...

Ayrılık haberinden sonra yılbaşı gecesi Miami'deki klüpte birlikte görülen ikili akıllarda soru işareti bırakmıştı... Ta ki Cardi B barışma iddialarını sosyal medya hesabından yalanlayana kadar.

Ayrılık haberinden sonra yılbaşı gecesi Miami'deki klüpte birlikte görülen ikili akıllarda soru işareti bırakmıştı... Ta ki Cardi B barışma iddialarını sosyal medya hesabından yalanlayana kadar.

O gece birlikte olduklarını doğrulayan fakat aralarında herhangi bir barışma durumu olmadığını söyleyen rapçi "Bebeğimin babasıyla kulüpte miydim, evet" diyerek cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

O gece birlikte olduklarını doğrulayan fakat aralarında herhangi bir barışma durumu olmadığını söyleyen rapçi "Bebeğimin babasıyla kulüpte miydim, evet" diyerek cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

Cardi B ve ayrı yaşadığı eşi Offset, ayrılıklarına rağmen Sevgililer Günü'nü Miami'de ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda akşam yemeği yiyerek birlikte geçirdi.

Cardi B ve ayrı yaşadığı eşi Offset, ayrılıklarına rağmen Sevgililer Günü'nü Miami'de ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda akşam yemeği yiyerek birlikte geçirdi.
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Kameralardan resmen kaçan boşanmış çift henüz romantik Sevgililer Günü yemekleri hakkında bir açıklamada bulunmadı...

Kameralardan resmen kaçan boşanmış çift henüz romantik Sevgililer Günü yemekleri hakkında bir açıklamada bulunmadı...

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