Çekilin Yoldan Vahşi Batı'dan Geliyorlar! Bella Hadid Yeni Kovboy Sevgilisini Takipçileriyle İlk Defa Paylaştı
Çekilin Yoldan Vahşi Batı'dan Geliyorlar! Bella Hadid Yeni Kovboy Sevgilisini Takipçileriyle İlk Defa Paylaştı
Ünlü manken Bella Hadid'in son zamanlarda taşra hayatına geçmiş gibi gözüktüğü paylaşımlarının ardından geçtiğimiz saatlerde Ekim ayındaki doğum gününden paylaştığı fotoğraflarda oldukça samimi gözüktüğü bir kovboy takipçilerinin dikkatini çekti. Detaylar içeriğimizde👇
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Ünlü modeller Hadid kardeşleri duymayan kalmadı diyebiliriz... Kendileri sektörün adeta getir götürünü yapan, güzellikleri ve fizikleriyle birçok modeli geride bırakmış, günümüzün en estetik yüzlerine sahip ikililerinden biri.
The Weeknd ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuş ve aşka olan inancımızı arttırdıktan sonra ayrılığıyla hepimizi yıkmış güzel manken özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
Aşk hayatı oldukça olaylı olan Hadid hastalığı ile de çok konuşulmuş ve gelişmelerden medyayı haberdar ettikten sonra Marc Kalman ile olan ilişkisini açık açık yaşamaya başlamıştı.
Sanat yönetmeni sevgilisiyle ilişkilerini 2023 senesinin Temmuz ayında bitiren Hadid modellik kariyerine ara vermiş ve sağlığına odaklanmak istediğini söylemişti.
Son zamanlarda kameralara daha sağlıklı ve kilo almış şekilde yansıyan Bella Hadid 2024 senesine bomba gibi girdiğini gözümüze sokmadan edemiyor...
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Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarını taşrada bir çiftlikte atlarla yapan ünlü model geçtiğimiz saatlerde Ekim ayındaki doğum gününden pozlarını paylaştı.
Paylaşımlarda yüzü gözükmeyen kovboy şapkalı bir adam modelin hayranlarının dikkatini çekti, kısa sürede esrarengiz kişinin Adan Banuelos olduğu ortaya çıktı.
Bir çiftlikte kovboy olan Banuelos, Hadid'in çiftlikten yaptığı paylaşımların asıl nedeni olabileceği ve sonunda gerçek aşkı bulmuş olma ihtimalini akıllara getirdi.
Son olarak yaptığı videolu paylaşımla ilişkilerini net bir şekilde açıklayan Hadid hayranlarını şaşırttı.
Fotoğraflarda fazlasıyla mutlu gözüken Hayriye Hadid umuyoruz ki sonunda doğru kişiyi bulmuştur...
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