Kourtney Kardashian Sevgililer Günü'nde Eşi Travis'le Gittikleri Yeri Paylaştı: "Rocky Bebeği Yaptığımız Yer"

Travis Barker ile yaşadığı aşkı oğulları Rocky ile taçlandıran Kourtney Kardashian'dan yeni Sevgililer Günü paylaşımı gelmese de geçen sene Sevgililer Günü'nde oğulları Rocky'e hamile kaldığı yeri detaylıca gösteren bir paylaşım geldi. Detaylar👇