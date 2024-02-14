Kourtney Kardashian Sevgililer Günü'nde Eşi Travis'le Gittikleri Yeri Paylaştı: "Rocky Bebeği Yaptığımız Yer"
Kourtney Kardashian Sevgililer Günü'nde Eşi Travis'le Gittikleri Yeri Paylaştı: "Rocky Bebeği Yaptığımız Yer"
Travis Barker ile yaşadığı aşkı oğulları Rocky ile taçlandıran Kourtney Kardashian'dan yeni Sevgililer Günü paylaşımı gelmese de geçen sene Sevgililer Günü'nde oğulları Rocky'e hamile kaldığı yeri detaylıca gösteren bir paylaşım geldi. Detaylar👇
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Çoğumuzun bildiği Kardashian ailesinin aşk hayatı hüsranla sonuçlanmış kadınlarından sadece biri olan Kourtney sonunda aşkı bulmuş ve geçtiğimiz sene yıldırım nikahıyla Travis Barker ile evlenmişti.
Geçtiğimiz sene Haziran ayında Travis Barker'dan oğulları Rocky'e hamile olduğunu söyleyen Kardashian mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
Kardashian şimdi de geçen sene Sevgililer Günü'nde yaptıkları kaçamağı gösteren Instagram fotoğraflarından oluşan bir paylaşım yaptı ve "Bir yıl önce bugün ❤️” yazdı.
48 yaşındaki Blink-182 grubunu davulcusu Travis Barker, yorumlar bölümünde "Rocky bebeği yaptık 🖤" yanıtını verdi.
Kourtney Kardashian ve Travis Barker oğulları Rocky'ye lüks Utah tatili sırasında hamile kaldıklarını bu şekilde açıkladıktan sonra hayranlarını Canyon Point’teki beldesinde çektikleri fotoğraflarla baş başa bıraktılar...
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Dünyanın en lüks çöl vadilerinden biri olan bu resortun geceliği 9.050 dolara kadar çıkabiliyormuş...
Kardashian'ın paylaşımının yorum bölümüne akın eden çok sayıda hayranı, bu romantik tatil yerinin neden Barker'la birlikte bebek yaptıkları yer olduğunu anladıklarını söyledi...
İkilinin "Rocky'i yaptığımız yer" notunu düştükleri yere bir de böyle bakalım👇
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