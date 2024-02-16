Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Kadrosuna Dahil Olan Anya Taylor-Joy ile Londra'da Çöl Havası Esti!

"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Kadrosuna Dahil Olan Anya Taylor-Joy ile Londra'da Çöl Havası Esti!

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 15:30

Denis Villeneuve'un 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' filminin kadrosu yıldızlarla dolmaya devam ediyor; Anya Taylor-Joy da merakla beklenen filmin kadrosuna katıldı. Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/an...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilimkurgu klasiği Dune serisinin beyaz perde uyarlaması olan Dune: Çöl Gezegeni, 2021 yılında vizyona girdi.

Bilimkurgu klasiği Dune serisinin beyaz perde uyarlaması olan Dune: Çöl Gezegeni, 2021 yılında vizyona girdi.

Dune, bir çöl gezegeni olan Arrakis'in kontrolüne sahip olan Atreides ailesini ve onların genç oğlu Paul'un hikayesini anlatıyor. Paul, son zamanların popüler isimleri olan  Timothée Chalamet tarafından canlandırılıyor. Paul ile yolları kesişen Chani karakterini ise Zendaya canlandırıyor. Filmde aynı zamanda Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ve Jason Momoa gibi ünlü isimler yer alıyor.

"Dune" hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsin 👇

Dune: Part Two filminde ise hikaye kaldığı yerden devam edecek.

Dune: Part Two filminde ise hikaye kaldığı yerden devam edecek.

Filmin yönetmeni Villeneuve, ikinci filmin çok daha aksiyon dolu olacağını belirtiyor. Her ne kadar birçok izleyici Dune'un ilk filmini çok beğense de birçok izleyici de filmi durağan bulduklarını dile getirmişti. Özellikle Frank Herbert'ın eserini okuyanlar, filmde birçok detayın atlandığına dikkat çekmişlerdi. Filmin yönetmeni Deniz Villeneuve ise 'filmin kapsamına rağmen karakterlere çok yakın, insani bir film' yapmak istediğini dile getiriyor.

Perşembe günü Londra'da yapılacak olan filmin dünya prömiyerine az bir zaman kala, çevrimiçi platformlarda Taylor-Joy'un Timothée Chalamet ve Zendaya ile birlikte "Dune: Bölüm İki" filmde yer alacağı söylentileri dolaşmaya başladı.

Perşembe günü Londra'da yapılacak olan filmin dünya prömiyerine az bir zaman kala, çevrimiçi platformlarda Taylor-Joy'un Timothée Chalamet ve Zendaya ile birlikte "Dune: Bölüm İki" filmde yer alacağı söylentileri dolaşmaya başladı.

Hayranlar Letterboxd'da Taylor-Joy'un oynadığı filmler listesinde 'Dune: Bölüm İki'ni fark ettiler. Bu bilgi daha sonra kaldırıldı, ancak ekran görüntüleri hala dolaşımda.

Anna Taylor-Joy, Londra prömiyerinde kum tepeli kırmızı halıda diğer oyuncularla birlikte poz verdi.

Anna Taylor-Joy, Londra prömiyerinde kum tepeli kırmızı halıda diğer oyuncularla birlikte poz verdi.

Anna Taylor-Joy, 'Dune'da önemli bir karakteri canlandıracağı söylentileri ise doğrulandı. Üstelik, Emmy'ye aday gösterilen ve SAG ve Altın Küre ödülleri kazanan oyuncu, Londra prömiyerinde şok bir şekilde görünerek, Leicester Meydanı'ndaki kum tepeli kırmızı halıda, filmdeki diğer oyuncu arkadaşlarıyla birlikte poz verdi.

Oyuncu ayrıca filme övgü dolu bir değerlendirme sundu ve filmi "hayatında gördüğü en iyi filmlerden biri" olarak nitelendirdi.

Oyuncu ayrıca filme övgü dolu bir değerlendirme sundu ve filmi "hayatında gördüğü en iyi filmlerden biri" olarak nitelendirdi.

Warner Bros, TikTok üzerinden canlı yayınlanan bir röportajda, Taylor-Joy, katılımını doğruladı. Sunucu Yinka Bokinni, serüvene katılmak nasıl bir his olduğunu sorduğunda, 'Bu gerçekleşen bir hayal' dedi. 'Kitaplar inanılmaz, ama bu kadro ve Denis ile, bundan daha iyisi olamaz.' Ünlü oyuncu 'Gerçekten, Denis harika iş çıkarmış' diye de ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Anna Taylor-Joy'un sürpriz olarak dev kadroya katılması, "Dune: Bölüm İki" bekleyenlerini daha da heyecanlandırdı.

Anna Taylor-Joy'un sürpriz olarak dev kadroya katılması, "Dune: Bölüm İki" bekleyenlerini daha da heyecanlandırdı.

Taylor-Joy'un sürprizolarak kadroya katılması, Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux, Souheila Yacoub ve Christopher Walken gibi yıldızların eşsiz kadrosunu daha da güçlendiriyor. İlk filmden dönenler arasında ise Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling ve Javier Bardem bulunuyor.

Anna Taylor-Joy için, 2024 zaten büyük bir yıl olmaya adaydı çünkü Warner Bros.'un büyük bir merakla beklenen aksiyon filmi "Furiosa: Bir Çılgın Max Efsanesi"nde başrolde yer alıyor.

Anna Taylor-Joy için, 2024 zaten büyük bir yıl olmaya adaydı çünkü Warner Bros.'un büyük bir merakla beklenen aksiyon filmi "Furiosa: Bir Çılgın Max Efsanesi"nde başrolde yer alıyor.

Film, 24 Mayıs'ta sinemalara giriyor. Filmin ilk fragmanı, geçen sonbaharda Brezilya'nın en büyük Comic-Con etkinliği olan CCXP'de açıklandı. Fragmanda, 'The Queen's Gambit' ve 'The Menu' yıldızı, 2015 aksiyon filminde Charlize Theron'un canlandırdığı savaşçı kaptan Imperator Furiosa rolüne bürünmek için kafasını tıraş ediyor ve karakterin, Çoklu Annelerin Yeşil Yeri'nden alınıp karanlık bir dünyaya sürüklenmesinin ardından kendi yolunu bulmasını takip ediyor.

Peki siz Taylor-Joy'un yıldız kadroya dahil olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz Taylor-Joy'un yıldız kadroya dahil olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?