"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Kadrosuna Dahil Olan Anya Taylor-Joy ile Londra'da Çöl Havası Esti!
"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Kadrosuna Dahil Olan Anya Taylor-Joy ile Londra'da Çöl Havası Esti!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/an...
Denis Villeneuve'un 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' filminin kadrosu yıldızlarla dolmaya devam ediyor; Anya Taylor-Joy da merakla beklenen filmin kadrosuna katıldı. Detaylar 👇
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Bilimkurgu klasiği Dune serisinin beyaz perde uyarlaması olan Dune: Çöl Gezegeni, 2021 yılında vizyona girdi.
Dune: Part Two filminde ise hikaye kaldığı yerden devam edecek.
Perşembe günü Londra'da yapılacak olan filmin dünya prömiyerine az bir zaman kala, çevrimiçi platformlarda Taylor-Joy'un Timothée Chalamet ve Zendaya ile birlikte "Dune: Bölüm İki" filmde yer alacağı söylentileri dolaşmaya başladı.
Anna Taylor-Joy, Londra prömiyerinde kum tepeli kırmızı halıda diğer oyuncularla birlikte poz verdi.
Oyuncu ayrıca filme övgü dolu bir değerlendirme sundu ve filmi "hayatında gördüğü en iyi filmlerden biri" olarak nitelendirdi.
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Anna Taylor-Joy'un sürpriz olarak dev kadroya katılması, "Dune: Bölüm İki" bekleyenlerini daha da heyecanlandırdı.
Anna Taylor-Joy için, 2024 zaten büyük bir yıl olmaya adaydı çünkü Warner Bros.'un büyük bir merakla beklenen aksiyon filmi "Furiosa: Bir Çılgın Max Efsanesi"nde başrolde yer alıyor.
Peki siz Taylor-Joy'un yıldız kadroya dahil olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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