"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Kadrosuna Dahil Olan Anya Taylor-Joy ile Londra'da Çöl Havası Esti!

Filmin yönetmeni Villeneuve, ikinci filmin çok daha aksiyon dolu olacağını belirtiyor. Her ne kadar birçok izleyici Dune'un ilk filmini çok beğense de birçok izleyici de filmi durağan bulduklarını dile getirmişti. Özellikle Frank Herbert'ın eserini okuyanlar, filmde birçok detayın atlandığına dikkat çekmişlerdi. Filmin yönetmeni Deniz Villeneuve ise 'filmin kapsamına rağmen karakterlere çok yakın, insani bir film' yapmak istediğini dile getiriyor.