''Dune''u Bilim Kurgu Destanı Yapan Heyecan Verici O 20 Detay
''Dune''u Bilim Kurgu Destanı Yapan Heyecan Verici O 20 Detay
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Dune, bilim kurgu destanlarının arasına hızla giriş yaptı. İlk filmiyle herkesi konuşturan, ikinci filmiyle ise sabırsızlıkla beklenen 'Dune' hakkında sizi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz! İşte bu destansı serinin bilinmeyen 20 ilginç detayı 👇
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Bilmeyenler için ''Dune'' 2021'de yayımlanmış, aynı isimdeki kitaptan uyarlama bir filmdir.
1. Gişede harikalar yaratan ''Dune'' aslında bir kitaptan uyarlandı.
2. Kitabı uyarlamaya yönelik önceden de girişim oldu, ancak büyük ölçüde başarısız oldu.
3. Denis Villeneuve gerçekten bu filmi yönetmek istedi.
4. Kitabın iki filmden oluşması fikri Villeneuve'ün talebiydi.
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5. Villeneuve, senaryo konusunda yardımlar almış.
6. Liet-Kynes karakteri kitapta bir erkekti ancak uyarlamada kadın bir oyuncu tarafından canlandırıldı.
7. Stellan Skarsgård için Boron Harkonnen rolü fiziksel bir sınavdı.
8. Hans Zimmer, kitabını çok sevdiği için filmin bestecisi olmayı gerçekten çok istedi.
9. Çekimler kelimenin tam anlamıyla her yerde yapıldı.
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10. 'Sandworm'lar için çok fazla zaman ve emek harcanması gerekti.
11. Kitapta ve önceki uyarlamalarda bulunan önemli bir karaktere 'Dune'un 2021 uyarlamasında yer verilmedi.
12. Bir kez daha, Paul'u oynayan Timothée Chalamet rol için belki biraz yaşlı gibi görünüyor.
13. Başta gelen dil yaratıcısı David J. Peterson yine iş başındaydı.
14. Oyuncu seçimi sorunsuz bir şekilde hızlıca ilerledi.
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15. 'Dune'un yayınlanma süreci karmaşıktı ve yönetmeni mutsuz etti.
16. Bazı konularda bize bilgi verilmedi ve belki yanıltıldık.
17. Film bütün olumsuzluklara rağmen inanılmaz bir gelir elde etti.
18. Kazandığı paranın yanı sıra 'Dune' eleştirmenlerden de büyük övgüler topladı.
19. ''Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" yolda.
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20. Ayrıca çok sevilen filmin bir televizyon dizisi de geliyor.
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