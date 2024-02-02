''Dune''u Bilim Kurgu Destanı Yapan Heyecan Verici O 20 Detay

İnsanlar Dune'un sinemaya uyarlanamayacağını söyledi, ancak bunun bir engel olduğu bazı insanları durdurmaya yetmedi. Alejandro Jodorowsky'nin başarısız denemesi o kadar kötü ünlendi ki bir belgeselin odak noktası oldu. David Lynch, 1984'te bir uyarlamayı tamamladı, ancak başarısız oldu. 2000 yılında bir minidizi de yapıldı, ancak neredeyse hiç kimse hatırlamıyor. Ve yine de, tekrar denemeye karar verdiler.