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''Dune''u Bilim Kurgu Destanı Yapan Heyecan Verici O 20 Detay

''Dune''u Bilim Kurgu Destanı Yapan Heyecan Verici O 20 Detay

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 13:39

Dune, bilim kurgu destanlarının arasına hızla giriş yaptı. İlk filmiyle herkesi konuşturan, ikinci filmiyle ise sabırsızlıkla beklenen 'Dune' hakkında sizi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz! İşte bu destansı serinin bilinmeyen 20 ilginç detayı 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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Bilmeyenler için ''Dune'' 2021'de yayımlanmış, aynı isimdeki kitaptan uyarlama bir filmdir.

Bilmeyenler için ''Dune'' 2021'de yayımlanmış, aynı isimdeki kitaptan uyarlama bir filmdir.

'Dune' ( 'Dune: Bölüm Bir' ), Denis Villeneuve'un yönettiği, senaryosunu Jon Spaihts ve Eric Roth ile birlikte yazdığı 2021 yapımı Amerikan epik bilim kurgu filmidir. Frank Herbert'ın Dune serisinden 1965 tarihli aynı adlı romana dayanan iki bölümlük bir uyarlamadır.

1. Gişede harikalar yaratan ''Dune'' aslında bir kitaptan uyarlandı.

1. Gişede harikalar yaratan ''Dune'' aslında bir kitaptan uyarlandı.

'Dune' 1965 yılında bilim kurgu yazarı Frank Herbert tarafından yazıldı. Kitap, geniş kapsamlı bilim kurgu romanı olarak literatürümüze girdi. Orijinal hikaye 400'den fazla sayfayı kapsıyo ve büyük bir başarı elde etti. Bir 'Hugo' ve bir 'Nebula' ödülü kazandı ve 1985'te sona eren bir dizi içindeki ilk kitap oldu.

2. Kitabı uyarlamaya yönelik önceden de girişim oldu, ancak büyük ölçüde başarısız oldu.

2. Kitabı uyarlamaya yönelik önceden de girişim oldu, ancak büyük ölçüde başarısız oldu.

İnsanlar Dune'un sinemaya uyarlanamayacağını söyledi, ancak bunun bir engel olduğu bazı insanları durdurmaya yetmedi. Alejandro Jodorowsky'nin başarısız denemesi o kadar kötü ünlendi ki bir belgeselin odak noktası oldu. David Lynch, 1984'te bir uyarlamayı tamamladı, ancak başarısız oldu. 2000 yılında bir minidizi de yapıldı, ancak neredeyse hiç kimse hatırlamıyor. Ve yine de, tekrar denemeye karar verdiler.

3. Denis Villeneuve gerçekten bu filmi yönetmek istedi.

3. Denis Villeneuve gerçekten bu filmi yönetmek istedi.

Eylül 2016'da Villeneuve, Dune'un uyarlamasını yönetme isteğini dile getirdi ve bu projeyi 'uzun süredir süregelen bir hayal' olarak tanımladı. Ancak o zamanlar kitabın hakları kamuya açıktı. Sonrasında, Kasım ayında Legendary, Dune'un haklarını aldı. Şubat ayında ise Frank Herbert'ın oğlu Brian, Villeneuve'un bu uyarlamayı yöneteceğini duyurdu.

4. Kitabın iki filmden oluşması fikri Villeneuve'ün talebiydi.

4. Kitabın iki filmden oluşması fikri Villeneuve'ün talebiydi.

'Dune' büyük bir kitap. Villeneuve, bunu bir film haline getirmenin yönetilebilir olmadığını anlamış gibi görünüyordu. Kitabı 'çok karmaşık' olarak tanımlayarak, Villeneuve, kitabı iki filme çevirme fırsatını talep etti. Yapımcılar, ilk filminin kitabın ilk yarısına odaklanmasına izin vermeyi kabul etti, ancak iki filmlik bir anlaşmaya onay vermediler, bu da ikinci filmin garanti olmadığı anlamına geliyordu.

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5. Villeneuve, senaryo konusunda yardımlar almış.

5. Villeneuve, senaryo konusunda yardımlar almış.

Dune'un senaryosunu üç kafadar bir araya getirdi, yani şu anki adıyla Dune: Bölüm Bir. Bunlardan biri, Munich, The Insider ve Oscar kazanan Forrest Gump gibi şahane filmlerin senaryolarını yazan büyük senarist Eric Roth. Sonradan eklenen diğer bir yazar ise Jon Spaihts. O, işbirliği yapmaya bayılır, tek başına yazdığı bir senaryo ödülü yok ama Prometheus ve Doctor Strange gibi filmlerde parmağı var.

6. Liet-Kynes karakteri kitapta bir erkekti ancak uyarlamada kadın bir oyuncu tarafından canlandırıldı.

6. Liet-Kynes karakteri kitapta bir erkekti ancak uyarlamada kadın bir oyuncu tarafından canlandırıldı.

Sharon Duncan-Brewster, Arrakis'te bir ekolog olan Dr. Liet-Kynes karakterini oynuyor. Bu, kitaptaki önemli bir değişiklik. Herbert'ın romanında, Liet-Kynes bir erkek, ancak filmde karakteri kadındır.

7. Stellan Skarsgård için Boron Harkonnen rolü fiziksel bir sınavdı.

7. Stellan Skarsgård için Boron Harkonnen rolü fiziksel bir sınavdı.

Skarsgård, hikayenin başlıca antagonisti olan Baron Harkonnen'i canlandırıyor. Baron'un sıra dışı bir fizyolojisi var ve 'insan formundaki bir gergedan' olarak tanımlanmıştır. Baron, Dune'un ilk yarısında küçük bir rol oynasa da, Skarsgård, çekim yaptığı her gün yedi saat boyunca makyaj koltuğunda oturmak zorunda kaldı.

8. Hans Zimmer, kitabını çok sevdiği için filmin bestecisi olmayı gerçekten çok istedi.

8. Hans Zimmer, kitabını çok sevdiği için filmin bestecisi olmayı gerçekten çok istedi.

Hans Zimmer, belki de bugün çalışan en ünlü film bestecisi, John Williams gibi birkaç isim hariç, Tenet için teklif aldı. Bu, Christopher Nolan ve Zimmer'in eşanlamlı olmaları göz önüne alındığında mantıklıdır. Zimmer'a aynı zamanda Dune için de müziği besteleme şansı teklif edildi ve ikisini birden yapamazdı. Zimmer, romanı çok sevdiği için Dune'u seçti.

9. Çekimler kelimenin tam anlamıyla her yerde yapıldı.

9. Çekimler kelimenin tam anlamıyla her yerde yapıldı.

Dune'da birkaç gezegende zaman geçiriyoruz, bu da farklı çekim mekanlarında zaman geçirilmesi anlamına geliyordu. Caladan için çekimler, Norveç'teki Stadlandet Yarımadası'nda yapıldı. Çöl gezegeni Arrakis'in bir bölümü olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Liwa Oasis kullanıldı, bunun için ise Ürdün'deki Wadi Rum önemliydi.

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10. 'Sandworm'lar için çok fazla zaman ve emek harcanması gerekti.

10. 'Sandworm'lar için çok fazla zaman ve emek harcanması gerekti.

Arrakis'ın kum solucanları, Dune'un mitolojisinin büyük bir parçası. İlk fragmanın sonuna kadar bir kum solucanını açıklamamış olmalarının bir nedeni vardı. Villeneuve ve ekibi, görünümlerini oluştururken çok düşündüler. 'Prehistorik' hissettiren bir şey istiyorlardı ve balinalardan etkilendiler. Sonuç olarak, kum solucanlarını tasarlamak için bir yıl harcadılar.

11. Kitapta ve önceki uyarlamalarda bulunan önemli bir karaktere 'Dune'un 2021 uyarlamasında yer verilmedi.

11. Kitapta ve önceki uyarlamalarda bulunan önemli bir karaktere 'Dune'un 2021 uyarlamasında yer verilmedi.

David Lynch'in uyarlamasında, Sting (evet, o Sting) Feyd-Rautha karakterini oynuyor. Ancak, yeni Dune uyarlamasında Feyd-Rautha'yı bulamadık. Genel kanı, onun rolünün Baron Harkonnen'in yeğeni olan Glossu Rabban karakterine katıldığı yönünde.

12. Bir kez daha, Paul'u oynayan Timothée Chalamet rol için belki biraz yaşlı gibi görünüyor.

12. Bir kez daha, Paul'u oynayan Timothée Chalamet rol için belki biraz yaşlı gibi görünüyor.

Romanda, Paul Atreides 15 yaşındadır. Timothée Chalamet genç görünse de, o kadar genç değil. Çekimlere başladığında, Chalamet 23 yaşındaydı. Elbette, bu Lynch'in filmine kıyasla hala daha yakın bir yaş. Kyle MacLachlan, Lynch'in Dune filminde Paul'u oynadı ve o zamanlar 25 yaşındaydı.

13. Başta gelen dil yaratıcısı David J. Peterson yine iş başındaydı.

13. Başta gelen dil yaratıcısı David J. Peterson yine iş başındaydı.

Dilbilimci David J. Peterson muhtemelen bugünün en ünlü dil yaratıcısıdır. Game of Thrones için Dothraki ve Valyrian dillerini yaratan kişi olarak tanınıyor, bu da ona büyük bir prestij kazandırdı. Peterson aynı zamanda 'Dune' üzerinde de çalıştı ve Fremen dilini oluşturdu.

14. Oyuncu seçimi sorunsuz bir şekilde hızlıca ilerledi.

14. Oyuncu seçimi sorunsuz bir şekilde hızlıca ilerledi.

Bazı film prodüksiyonlarında, belirli roller için düşünülen tüm oyuncuları ve uzun süren seçmeleri duyarsınız. Ancak Dune için durum böyle değil gibi görünüyor. Herkesin anlatımına göre, Villeneuve neredeyse herkes için ilk tercihine sahipti. Biraz daha kapsamlı bir çalışma gerektiren dikkat çekici rollerden biri Chani'ydi. Sonuç olarak, Zendaya, Chalamet ile olan kimyası nedeniyle bu rolü kazandı.

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15. 'Dune'un yayınlanma süreci karmaşıktı ve yönetmeni mutsuz etti.

15. 'Dune'un yayınlanma süreci karmaşıktı ve yönetmeni mutsuz etti.

Maalesef, Dune, COVID-19 pandemisi nedeniyle sıkıntı yaşadı. Başlangıçta 20 Kasım 2020'de yayınlanması planlanmıştı, ancak birkaç kez ertelendikten sonra nihayet 22 Ekim 2021 tarihine düştü. Bununla birlikte, aynı anda HBO Max'te de yayınlanacağı açıklandı. Bu, Legendary ve Villeneuve tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı. Villeneuve, hayal kırıklığını ifade etmek için Variety'de bir makaleye bile katkıda bulundu.

16. Bazı konularda bize bilgi verilmedi ve belki yanıltıldık.

16. Bazı konularda bize bilgi verilmedi ve belki yanıltıldık.

Dune fragmanı tam resmi anlatmamıştı. Örneğin, Zendaya'nın kilit bir karakter olduğunu düşündürebilirdi. Ancak Chani, ilk filmde neredeyse hiç görünmüyor. Film izlemeniz aynı zamanda bu hikayenin aslında sadece birinci bölümü olduğunu öğrendiğiniz ilk andı.

17. Film bütün olumsuzluklara rağmen inanılmaz bir gelir elde etti.

17. Film bütün olumsuzluklara rağmen inanılmaz bir gelir elde etti.

Pandemi, filmin para kazanma potansiyelini azalttı ve aynı durum HBO Max yayını için de geçerli. Ancak Dune, dünya çapında oldukça iyi bir gelir elde etti. 165 milyon dolarlık bir bütçeden, 397 milyon dolar kazandı.

18. Kazandığı paranın yanı sıra 'Dune' eleştirmenlerden de büyük övgüler topladı.

18. Kazandığı paranın yanı sıra 'Dune' eleştirmenlerden de büyük övgüler topladı.

Villeneuve, filme alınamayacak zorluklardan başarıyla kaçmayı başardı. Film sadece dünya çapında para kazanmakla kalmadı, aynı zamanda eleştirmenlerden büyük övgü aldı. AFI ve National Board of Review, onu yılın en iyi 10 filminden biri olarak adlandırdı. Film, birçok eleştirmen grubundan, Altın Kürelerden ve hatta Hans Zimmer için Grammy adaylığından ödüller ve adaylıklar aldı.

19. ''Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" yolda.

19. ''Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" yolda.

'Dune: Bölüm İki', ilk film duyurulduğunda resmi olarak onaylanmamış olsa da, gerçekleşmesi için uzun süre beklenmedi. Muhtemelen kaçınılmazdı, ancak Dune'un devam filmi, 26 Ekim 2021'de, ilk filmin gösterimden sadece bir hafta sonra onaylandı. 'Dune: Bölüm İki'nin 2024'te yayınlanması planlanıyor.

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20. Ayrıca çok sevilen filmin bir televizyon dizisi de geliyor.

20. Ayrıca çok sevilen filmin bir televizyon dizisi de geliyor.

Bu sefer Legendary, HBO Max'e bir proje vermekten oldukça mutlu. Dune: The Sisterhood adlı bir TV dizisi, bu yayın servisi için açıklandı. Dizi, doğaüstü güçlere sahip gizemli Bene Gesserit kadın düzenine odaklanacak. Başlangıçta Villeneuve ve Jon Spaihts şov üzerinde çalışacaktı, ama devam filmi yapım aşamasında oldukları için şu anda projede pek aktif değiller. Ama ikisi de hala yürütücü yapımcı olarak işin içinde.

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