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Her Ne Kadar Yaptırdıklarını İnkar Etseler de Estetikten Sonra Bambaşka Kişilere Dönüşen Ünlüler

Her Ne Kadar Yaptırdıklarını İnkar Etseler de Estetikten Sonra Bambaşka Kişilere Dönüşen Ünlüler

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 20:01

Hani bazen Allah özene bözene yaratmış diyoruz ya. Şey bazen o Allah olmuyor da Estetik cerrahın gücü oluyor. İşte estetiğin gücünü kanıtlayan o ünlüler... 👇

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1. Anya Taylor-Joy:

1. Anya Taylor-Joy:

2. Dove Cameron:

2. Dove Cameron:

3. Margot Robbie:

3. Margot Robbie:

4. Sarah Hyland:

4. Sarah Hyland:

5. Sophie Turner:

5. Sophie Turner:
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6. Marry Kate Olsen:

6. Marry Kate Olsen:

7. Jennifer Lawrence:

7. Jennifer Lawrence:

8. Keira Knightley:

8. Keira Knightley:

9. Demi Moore:

9. Demi Moore:

10. Renée Zellweger:

10. Renée Zellweger:
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11. Jennifer Lopez:

11. Jennifer Lopez:

12. Lea Michele:

12. Lea Michele:

13. Taylor Swift:

13. Taylor Swift:

14. Sarah Jessica Parker:

14. Sarah Jessica Parker:

15. Fahriye Evcen:

15. Fahriye Evcen:
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16. Hilal Altunbilek:

16. Hilal Altunbilek:

17. Ajda Pekkan:

17. Ajda Pekkan:
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18. Pınar Altuğ:

18. Pınar Altuğ:

19. Seda Önder:

19. Seda Önder:
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20. Petek Dinçöz:

20. Petek Dinçöz:
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21. Deniz Akkaya:

21. Deniz Akkaya:
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22. Çağla Şıkel:

22. Çağla Şıkel:

23. Songül Karlı:

23. Songül Karlı:
onedio.com

24. Lerzan Mutlu:

24. Lerzan Mutlu:
onedio.com

25. Ebru Polat:

25. Ebru Polat:
onedio.com
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26. Ebru Şallı:

26. Ebru Şallı:
onedio.com

27. Demet Şener:

27. Demet Şener:
onedio.com

28. Emina Sandal:

28. Emina Sandal:
onedio.com

29. Ebru Yaşar:

29. Ebru Yaşar:
onedio.com

30. Hande Acar:

30. Hande Acar:
onedio.com
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