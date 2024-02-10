Her Ne Kadar Yaptırdıklarını İnkar Etseler de Estetikten Sonra Bambaşka Kişilere Dönüşen Ünlüler
Her Ne Kadar Yaptırdıklarını İnkar Etseler de Estetikten Sonra Bambaşka Kişilere Dönüşen Ünlüler
Hani bazen Allah özene bözene yaratmış diyoruz ya. Şey bazen o Allah olmuyor da Estetik cerrahın gücü oluyor. İşte estetiğin gücünü kanıtlayan o ünlüler... 👇
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1. Anya Taylor-Joy:
2. Dove Cameron:
3. Margot Robbie:
4. Sarah Hyland:
5. Sophie Turner:
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6. Marry Kate Olsen:
7. Jennifer Lawrence:
8. Keira Knightley:
9. Demi Moore:
10. Renée Zellweger:
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11. Jennifer Lopez:
12. Lea Michele:
13. Taylor Swift:
14. Sarah Jessica Parker:
15. Fahriye Evcen:
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16. Hilal Altunbilek:
17. Ajda Pekkan:
18. Pınar Altuğ:
19. Seda Önder:
20. Petek Dinçöz:
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21. Deniz Akkaya:
22. Çağla Şıkel:
23. Songül Karlı:
24. Lerzan Mutlu:
25. Ebru Polat:
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26. Ebru Şallı:
27. Demet Şener:
28. Emina Sandal:
29. Ebru Yaşar:
30. Hande Acar:
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