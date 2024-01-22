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Tüm Zamanların En Sevilen Kahramanı Olan Batman Yakında Kamu Malı Olacak!

Tüm Zamanların En Sevilen Kahramanı Olan Batman Yakında Kamu Malı Olacak!

Batman
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:46

Düşünün ki ''Batman'' artık herkesin malı olacak! DC Batman karakterinde bir hak idda edemeyecek gibi duruyor. Ancak işte burada bir sorun var: Batman, artık kimsenin kontrolünde olmayacak mı?  Detaylar 👇

Kaynak: https://fandomwire.com/cant-wait-for-...
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Batman'in telif hakları süresi doluyor ve karakter kamu malı oluyor.

Batman'in telif hakları süresi doluyor ve karakter kamu malı oluyor.

Batman, hepimizin bildiği süper kahramanlardan biri. Batman hayranlarının sayısı da azımsanamayacak kadar çok, hayranlarının ne olursa olsun onu kalplerinde yaşatacağını biliyoruz. Ancak, telif hakları süreci biraz farklı ilerliyor, karakter/ eser yaratıldıktan 95 sene sonrasında yani yakın bir gelecekte sona erecek. Batman'in kamu malı olmasını gündemde olmasının sebebi de bu.

DC Comics'in ise bir planı var gibi duruyor.

DC Comics'in ise bir planı var gibi duruyor.

DC Comics çıkarttığı filmlerle ve çizgi romanlarla çok uzun süredir Batman'in ekmeğini çok yedi. Ancak,1939'da yayınlanan Detective Comics'in Batman'i 2035 yılında kamu malı olacak. Ancak DC, ticari markalar nedeniyle süper kahraman üzerindeki yaratıcı kontrolünü bir ölçüde koruyabilir. Böylece, karakterin mirası mahvolacak olsa da, yine de önemli ölçüde kurtarılabilir. Ancak bir noktada DC'nin Batman'in gitmesine izin vermesi gerekecek. Ya da bir planları var mı?

Bunun nedeni, özellikle 'Batman'in bazı bölümlerinin 2025'te on yıldan biraz fazla bir süre sonra kamu malı haline gelecek olmasıdır. Ancak, her hikayede olduğu gibi, DC'nin süper kahraman üzerindeki kontrolünü kaybetmesinin bu hikayesi de bir ters köşe olmadan bitmiyor. Bu ters köşe DC'nin kontrolü yeniden ele almasını sağlayabilecek  gibi duruyor.

DC aslında yıllardır karakterlerinin telif hakkını kaybetme ihtimaline karşı hazırlanıyormuş.

DC aslında yıllardır karakterlerinin telif hakkını kaybetme ihtimaline karşı hazırlanıyormuş.

Görünüşe göre, Bruce Wayne'nin tamamı kamu malı olmayacak. Bunun yerine DC'nin kontrolünü kaybedeceği tek şey süper kahramanın 1939 tarihli 'Detective Comics' versiyonu, yani Pelerinli Savaşçı'nın ilk kez göründüğü Detective Comics #27 olacak.

Yani anladığımız üzere  DC karakter üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmeyecek. Aslında, karakteri ve hikayelerini güncelleyerek ve inanılmaz derecede yüksek bir kalite kontrol seviyesini koruyarak yıllardır hem bundan para kazanıyorlar hem de buna hazırlanıyorlardı.

Aslında Batman'i sürekli güncel tutmanın yanı sıra markalaşarak karakterlerinin kullanım hakkını büyük ölçüde koruyor.

Aslında Batman'i sürekli güncel tutmanın yanı sıra markalaşarak karakterlerinin kullanım hakkını büyük ölçüde koruyor.

Hayranların zaten bildiği gibi DC, önceki yıllarda 'Caped Crusader' terimini ve hatta yarasa sembolünü, yani logosunu ticari markalaştırarak süper kahramanı kendi tabanına dikkatlice bağladı. DC'nin genel danışman yardımcısı Jay Logan, tüm bunların karakterleri 'taze ve güncel' tutarak nasıl işlediğini Variety'e açıkladı: 'Bir karakter sahibi, karakterin edebi ve görsel özelliklerini zaman içinde kademeli olarak değiştirerek, karakterin o anki imajı neyse onu kamu bilincinde fiili standart olarak tutabilir.'

Yani kontrolünü kaybettikleri sadece karakterin ilk versiyonu, Bruce Wayne kamu malı olmuyor.

Yani kontrolünü kaybettikleri sadece karakterin ilk versiyonu, Bruce Wayne kamu malı olmuyor.

Özetlemek gerekirse, süper kahramanın belirli bir versiyonu üzerindeki kontrolünü kaybettikten sonra bile, DC elde ettiği ticari markalar sayesinde karakter üzerinde halen hak sahibi olacak. Aynı durum, 2034 yılında Superman ve Lois Lane, 2036 yılında Joker ve 2037 yılında Wonder Woman gibi telif haklarının sona erme tarihi yaklaşan ve yakında kamu malı olacak diğer tüm karakterler için de geçerli.

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Bruce Wayne'i kamu malı yapan dünya bize neler yapmaz?

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