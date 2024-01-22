Tüm Zamanların En Sevilen Kahramanı Olan Batman Yakında Kamu Malı Olacak!

DC Comics çıkarttığı filmlerle ve çizgi romanlarla çok uzun süredir Batman'in ekmeğini çok yedi. Ancak,1939'da yayınlanan Detective Comics'in Batman'i 2035 yılında kamu malı olacak. Ancak DC, ticari markalar nedeniyle süper kahraman üzerindeki yaratıcı kontrolünü bir ölçüde koruyabilir. Böylece, karakterin mirası mahvolacak olsa da, yine de önemli ölçüde kurtarılabilir. Ancak bir noktada DC'nin Batman'in gitmesine izin vermesi gerekecek. Ya da bir planları var mı?

Bunun nedeni, özellikle 'Batman'in bazı bölümlerinin 2025'te on yıldan biraz fazla bir süre sonra kamu malı haline gelecek olmasıdır. Ancak, her hikayede olduğu gibi, DC'nin süper kahraman üzerindeki kontrolünü kaybetmesinin bu hikayesi de bir ters köşe olmadan bitmiyor. Bu ters köşe DC'nin kontrolü yeniden ele almasını sağlayabilecek gibi duruyor.