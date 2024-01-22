Tüm Zamanların En Sevilen Kahramanı Olan Batman Yakında Kamu Malı Olacak!
Tüm Zamanların En Sevilen Kahramanı Olan Batman Yakında Kamu Malı Olacak!
Kaynak: https://fandomwire.com/cant-wait-for-...
Düşünün ki ''Batman'' artık herkesin malı olacak! DC Batman karakterinde bir hak idda edemeyecek gibi duruyor. Ancak işte burada bir sorun var: Batman, artık kimsenin kontrolünde olmayacak mı? Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Batman'in telif hakları süresi doluyor ve karakter kamu malı oluyor.
DC Comics'in ise bir planı var gibi duruyor.
DC aslında yıllardır karakterlerinin telif hakkını kaybetme ihtimaline karşı hazırlanıyormuş.
Aslında Batman'i sürekli güncel tutmanın yanı sıra markalaşarak karakterlerinin kullanım hakkını büyük ölçüde koruyor.
Yani kontrolünü kaybettikleri sadece karakterin ilk versiyonu, Bruce Wayne kamu malı olmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bruce Wayne'i kamu malı yapan dünya bize neler yapmaz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda