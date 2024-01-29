"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Setinden Sızan Görseller Sosyal Medyada Çöl Havası Estirdi
"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Setinden Sızan Görseller Sosyal Medyada Çöl Havası Estirdi
''Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2''yi bekleyenler için heyecan verici haberler var! Setten gelen yeni resimlere ünlü 'Kum Kurdu' (Sandworm) da eklendi. Sosyal medyada bu gelişmelere dair heyecan dolu tepkiler aşağıda 👇🪱
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Bilmeyenler için ''Kum solucanı'', Frank Herbert tarafından yazılan Dune romanlarında yer alan ve ilk olarak Dune'da (1965) tanıtılan kurgusal bir dünya dışı yaratıktır.
Tarçın kokuyor mu bilemeyiz ama korkutucu durduğu kesin.
E korkanlar da olmadı değil.
Biz de aynısını düşünüyoruz.
Şey biraz korkutucu durmuyor mu?
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Tabii ki hayvanını kum kurduna benzeten de oldu.
Kesinlikle katılıyoruz.
E kendi minik kum kurtlarını üretmeye çalışanlar da oldu.
Her apartmanın rahatsız edici komşularını hizaya getiren bir kum kurdu olmalı.
Birileri içinde yaşadığımız dünyadaki kum kurdu ailesini bile keşfetti.
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İşte kum kurdunun kuzeni olduğu idda edilen o solucan 👇
Biz kötü bir tepki göremedik ama olsun.
Biz de kesinlikle heyecan verici olduğunu düşünüyoruz. Peki sizin yorumlarınız neler? Yorumlarda buluşalım 👇
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