"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Setinden Sızan Görseller Sosyal Medyada Çöl Havası Estirdi

Kum kurtları, çöl gezegeni Arrakis'te yaşayan devasa, solucan benzeri yaratıklardır. Kum solucanlarının larvaları melanj adı verilen bir ilaç üretir, bu ilaç evrendeki en önemli ve değerli maldır çünkü yıldızlararası yolculuğu güvenli ve doğru bir şekilde mümkün kılar. Melanj üretimi ve tedariki için verilen mücadele Dune destanının ana temalarından biridir.