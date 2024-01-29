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"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Setinden Sızan Görseller Sosyal Medyada Çöl Havası Estirdi

"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" Setinden Sızan Görseller Sosyal Medyada Çöl Havası Estirdi

Twitter film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 15:34

''Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2''yi bekleyenler için heyecan verici haberler var! Setten gelen yeni resimlere ünlü 'Kum Kurdu' (Sandworm) da eklendi. Sosyal medyada bu gelişmelere dair heyecan dolu tepkiler aşağıda 👇🪱

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Bilmeyenler için ''Kum solucanı'', Frank Herbert tarafından yazılan Dune romanlarında yer alan ve ilk olarak Dune'da (1965) tanıtılan kurgusal bir dünya dışı yaratıktır.

Bilmeyenler için ''Kum solucanı'', Frank Herbert tarafından yazılan Dune romanlarında yer alan ve ilk olarak Dune'da (1965) tanıtılan kurgusal bir dünya dışı yaratıktır.

Kum kurtları, çöl gezegeni Arrakis'te yaşayan devasa, solucan benzeri yaratıklardır. Kum solucanlarının larvaları melanj adı verilen bir ilaç üretir, bu ilaç evrendeki en önemli ve değerli maldır çünkü yıldızlararası yolculuğu güvenli ve doğru bir şekilde mümkün kılar.  Melanj üretimi ve tedariki için verilen mücadele Dune destanının ana temalarından biridir.

Tarçın kokuyor mu bilemeyiz ama korkutucu durduğu kesin.

Tarçın kokuyor mu bilemeyiz ama korkutucu durduğu kesin.
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E korkanlar da olmadı değil.

E korkanlar da olmadı değil.
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Biz de aynısını düşünüyoruz.

Biz de aynısını düşünüyoruz.
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''Denis Villeneuve belli ki kum kurdu sürüşünün gerçekte nasıl işleyeceğini düşünmek için aşırı miktarda zaman harcamış biri.''

Şey biraz korkutucu durmuyor mu?

Şey biraz korkutucu durmuyor mu?
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'' DUNE 2'nin patlamış mısır kovası''

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Tabii ki hayvanını kum kurduna benzeten de oldu.

Tabii ki hayvanını kum kurduna benzeten de oldu.
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' Ah olamaz, kumkurdu geliyor!!!'

Kesinlikle katılıyoruz.

Kesinlikle katılıyoruz.
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'Patlamış mısır için kum kurduna yumruk atmak delilik.'

E kendi minik kum kurtlarını üretmeye çalışanlar da oldu.

E kendi minik kum kurtlarını üretmeye çalışanlar da oldu.
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'Dune için minik kum kurtları: Ayaklanma oldukça iyi sonuçlandı. İlk seferim için hiç de kötü değil.

Her apartmanın rahatsız edici komşularını hizaya getiren bir kum kurdu olmalı.

Her apartmanın rahatsız edici komşularını hizaya getiren bir kum kurdu olmalı.
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''Bir dahaki sefere üst kattaki komşularım huzurlu uykumu böldüğünde kum kurdunu hayal ediyorum''

Birileri içinde yaşadığımız dünyadaki kum kurdu ailesini bile keşfetti.

Birileri içinde yaşadığımız dünyadaki kum kurdu ailesini bile keşfetti.
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''Bu Beetlejuice'daki kum kurdunun kuzeni''

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İşte kum kurdunun kuzeni olduğu idda edilen o solucan 👇

İşte kum kurdunun kuzeni olduğu idda edilen o solucan 👇

Biz kötü bir tepki göremedik ama olsun.

Biz kötü bir tepki göremedik ama olsun.
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' Havalı kum kurdu kovasına gelen tepkilere bakıp bu yanıtları gören tasarımcı tasarımcı.'

Biz de kesinlikle heyecan verici olduğunu düşünüyoruz. Peki sizin yorumlarınız neler? Yorumlarda buluşalım 👇

Biz de kesinlikle heyecan verici olduğunu düşünüyoruz. Peki sizin yorumlarınız neler? Yorumlarda buluşalım 👇
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'Imax'te dune part two'da Timothée Chalamet'in kum kurduna binişini izlemek heyecan verici. özel bir şeyle karşı karşıyayız 🩷🐛 Denis'in dediği gibi, yaşasın sinema'

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