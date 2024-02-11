Harika Senaryolarıyla Sizi Ekrana Kitleyip Bir Oturuşta Bitireceğiniz HBO İmzalı 15 Mini Dizi
Harika Senaryolarıyla Sizi Ekrana Kitleyip Bir Oturuşta Bitireceğiniz HBO İmzalı 15 Mini Dizi
Kaynak: https://collider.com/best-hbo-miniser...
Son zamanlarda HBO'nun mini dizilerinin kalitesi özellikle yüksek oldu. En iyileri adeta 5 ila 10 saatlik filmler gibi gerçekten içimizde sinematik hisler uyandırdı. IMDb puanlarına göre en yüksek puanlı HBO mini dizilerini, sizin için sıraladık. 🎞️👇
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15. Elizabeth I (2005)
14. Show Me a Hero (2015)
13. Sharp Objects (2018)
12. Angels in America (2003)
11. Watchmen (2019)
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10. Olive Kitteridge (2014)
9. The Pacific (2010)
8. The Young Pope (2016)
7. The Night Of (2016)
6. John Adams (2008)
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5. Generation Kill (2008)
4. The Corner (2000)
3. From the Earth to the Moon (1998)
2. Chernobyl (2019)
1. Band of Brothers (2001)
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