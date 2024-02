Harika Senaryolarıyla Sizi Ekrana Kitleyip Bir Oturuşta Bitireceğiniz HBO İmzalı 15 Mini Dizi

IMDb: 8.3

2001 yapımı Band of Brothers, Amerikan bakış açısından İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesini anlatıyor. The Pacific ise Amerikan askerlerini Pasifik Cephesi'nde takip ediyor. Band of Brothers, Saving Private Ryan (1998) ile benzer bir enerji yakalıyor, The Pacific ise Clint Eastwood'un 2006 ikilisi Letters From Iwo Jima/Flags of Our Fathers'a biraz benziyor. The Pacific, önceki WW2 filmleriyle tamamen aynı değil çünkü farklı açılar buluyor ve karakterleriyle 2-3 saatlik bir standart film yerine 8 saatten fazla zaman geçiriyor. Pasifik'teki çatışmanın dehşetini etkili bir şekilde sergileyen yoğun bir savaş mini dizisi ve Band of Brothers'ın bir tür devamı.