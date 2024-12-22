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Çaldığı An Bizi Çocukluğumuza Götüren Disney Channel Dizilerinden Unutulmayan 12 Şarkı

etiket Çaldığı An Bizi Çocukluğumuza Götüren Disney Channel Dizilerinden Unutulmayan 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:34

Çocukken televizyonu açtığımızda elimizin ilk gittiği kanal tabii ki Disney Channel'di...  Acaba bu saatte hangi dizi var diye heyecanlanıp, televizyonun başından hiç kalkmak istemeyecek kadar özel bir kanaldı. Eski günleri yad etmek isteyenler, bu listemiz sizin için!

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1. This Is Me

2. The Climb

3. Magic

4. What Dreams Are Made Of

5. Say OK

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6. I Dont't Dance

7. Different Person

8. Unstoppable

9. One and the Same

10. Ready or Not

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11. Naturally

12. S.O.S

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pondsjournal
pondsjournal
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