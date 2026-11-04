Doğal Gaz Olmadan Evi Isıtmanın 3 Alternatif Yolu
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Doğal gaz hattı olmayan ya da doğal gaza alternatif arayan evler için farklı ısınma seçenekleri bulunuyor. Isı pompaları, elektrikli ısıtıcılar ve odun ya da pelet yakan sobalar en çok tercih edilen yollar arasında. Her biri farklı ev tiplerine ve ihtiyaçlara göre avantaj sağlıyor.
Isı pompası, doğal gaz kazanından üç kat daha verimli çalışıyor
Elektrikli ısıtıcılar kolayca kuruluyor, istenen odayı hızla ısıtıyor
Odun ve pelet sobaları hem odayı hem de suyu ısıtabiliyor
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