Doğal Gaz Olmadan Evi Isıtmanın 3 Alternatif Yolu

Havadan ısı alan ısı pompaları, dışarıdaki havanın sıcaklığını bir soğutucu akışkana aktarıyor. Akışkan bir kompresörden geçerek ısınıyor ve bu ısı kalorifer sistemine veriliyor. Böylece evdeki radyatörler ya da yerden ısıtma çalışıyor, sıcak su da elde ediliyor.

Isı pompaları, doğal gaz ya da mazotla çalışan kazanlardan üç kat daha verimli. Fosil yakıt kullanmadıkları için karbon salımları da düşük. Radyatörlerin uygun boyutta olması ve sistemin doğru ayarlanması verimi daha da artırıyor.