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Buz Gibi Havalarda Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Buz Gibi Havalarda Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
02.11.2026 - 14:31
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Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard Hot 100 listesini mercek altına aldık! Zirveye yerleşenler, listede sırası değişenler, yeni isimler ve daha pek çok fazlası burada!

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Taylor Swift - Patient Zero

Taylor Swift'in her seferinde yeni versiyonunu yayımladığı albümünden Patient Zero şarkısı listenin ilk sırasında. En son yayımladığı 'The Life Of A Showgirl: Encore' albümüne ekstra 3 şarkı ekleyen Swift, aralarından bu şarkıyı Hot 100 listesine ekletmeyi başarmış. Gerçi eleştirmenlerden pek yüksek not alamamıştı ama...

Adéla - Nicole Kidman

Adéla'nın bütün listeleri ele geçirmesine ne diyorsunuz? Hot 100 listesine öyle bir giriş yaptı ki 'PRIMA' albümü dinlenme rekorları kırdı bile. Özellikle Nicole Kidman'ın bile kulağına gittiği 'Nicole Kidman' şarkısı olay oldu. E bir zahmet Kidman dinlesin!

Dominic Fike - Babydoll

Babydoll'u açıp dinlediğiniz ilk saniyelerde neyin geleceğini çok iyi biliyorsunuz. Çünkü ismini bilmesek bile bu şarkıyı neredeyse her platformda duymuşuzdur. Elbette Hot 100 listesinde yer alıyor.

Lil Baby - Dead Fresh

Pharrell Williams’ın dokunuşu Lil Baby’ye gerçekten çok iyi gelmiş. İlk kez podyumda duyulan 'Dead Fresh', alıştığımız Lil Baby tarzını çok daha dinamik ve yüksek tempolu bir altyapıyla buluşturuyor. Soğuk havalarda yorganın altından çıkıp güne karışmak zor geliyorsa bu parçanın yüksek enerjisi ve temposu sabah kahvesinden bile daha hızlı ayıltabilir.

Tems - What You Need

Tems yine bildiğimiz gibi sakin ve huzur dolu. 'What You Need', kış günlerinde battaniye altına çekilip dinlemelik, kendi halinde akan tatlı bir şarkı. Günün stresini kapının dışında bırakıp biraz gevşemek isteyenlere çok iyi gelecektir.

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Ashe - Stop The Wedding

Ashe, 'Stop The Wedding' ile kış günlerinin hafif hüzünlü havasına tam yerinden dokunuyor. Kavuşamayan bir aşk hikayesini anlatan bu sakin şarkı, soğuk bir akşamda evde kendi halinde takılırken dinlemek için birebir.

Alyssa Grace - bloodstream

Alyssa Grace bu şarkıda birine fena halde kapılmanın ve onu bir türlü aklından çıkaramamanın hissini çok içten anlatıyor. 'Bloodstream', kış akşamlarında odanın ışığını kısıp kendi başına kaldığında sana arkadaşlık edecek, çok yumuşak ve duygusal bir parça. Soğuk havalarda biraz dalıp gitmek isteyenlerin listesinde mutlaka yer bulmalı.

Temper City - Self Aware

Billboard listesinde gezinirken karşına çıkacak en güzel sürprizlerden biri Temper City’den 'Self Aware' olacak. İnsanın kendi hatalarıyla yüzleşmesini ve kafasının içindeki o bitmeyen düşünceleri anlatan bu şarkı, buz gibi havalarda kulaklığını takıp yürüyüşe çıktığında sana harika eşlik eder. Hem sözleriyle düşündüren hem de akışıyla insanı hemen saran çok samimi bir parça.

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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