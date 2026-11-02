Buz Gibi Havalarda Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
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Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard Hot 100 listesini mercek altına aldık! Zirveye yerleşenler, listede sırası değişenler, yeni isimler ve daha pek çok fazlası burada!
Taylor Swift - Patient Zero
Adéla - Nicole Kidman
Dominic Fike - Babydoll
Lil Baby - Dead Fresh
Tems - What You Need
Ashe - Stop The Wedding
Alyssa Grace - bloodstream
Temper City - Self Aware
Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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