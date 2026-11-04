Yıldırım Düştüğü Yerde Saniyeler İçinde Camdan Heykeller Oluşturuyor
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Kumu cama çeviren şey, yıldırımın yolundaki taneleri 1800 dereceyi aşan sıcaklıkta eritmesi.
Fulguritlerin içi çoğunlukla boş, dışı ise yapışan kum taneleri yüzünden pürüzlü kalıyor.
Doğada cam yalnızca yıldırımla oluşmuyor, yanardağlar ve göktaşları da geride cam bırakıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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