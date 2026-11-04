Yıldırım Düştüğü Yerde Saniyeler İçinde Camdan Heykeller Oluşturuyor

Yıldırım içinden geçtiği havayı yaklaşık 27 bin 700 dereceye kadar ısıtabiliyor. Bu, Güneş'in yüzeyinden yaklaşık 5 kat daha sıcak. Düştüğü zeminde silis çoksa ısı ve elektrik, kumu ve diğer mineralleri birbirine kaynaştırıp cama dönüştürüyor.

Ortaya çıkan yapıya, Latincede yıldırım anlamına gelen 'fulgur' kelimesinden gelen fulgurit adı veriliyor. Bu yüzden 'taşlaşmış yıldırım' diye de anılıyor.