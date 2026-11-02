İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oldu, Finans Merkezi'nin Çatısına Yıldırım Düştü
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İstanbul'da 2 Kasım akşamı başlayan sağanak yağış kentin bazı noktalarında etkili oldu. Gökyüzünde peş peşe şimşekler çakarken Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar çevredeki kameralara yansıdı. Yağış nedeniyle yer yer yollarda su birikintileri oluştu.
Yıldırım Finans Merkezi'nin çatısına düştü.
Ataşehir ve Maltepe'de yollar göle döndü.
Sağanak akşam trafiğini zorlaştırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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