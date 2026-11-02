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İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oldu, Finans Merkezi'nin Çatısına Yıldırım Düştü

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oldu, Finans Merkezi'nin Çatısına Yıldırım Düştü

Sağanak yağış
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.11.2026 - 00:29
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İstanbul'da 2 Kasım akşamı başlayan sağanak yağış kentin bazı noktalarında etkili oldu. Gökyüzünde peş peşe şimşekler çakarken Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar çevredeki kameralara yansıdı. Yağış nedeniyle yer yer yollarda su birikintileri oluştu.

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Yıldırım Finans Merkezi'nin çatısına düştü.

Yıldırım Finans Merkezi'nin çatısına düştü.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanakla birlikte Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım isabet etti. Gökyüzünde art arda çakan şimşekler arasında yaşanan an çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, yağışın yer yer şiddetli seyrettiğini gösterdi.

Ataşehir ve Maltepe'de yollar göle döndü.

Ataşehir ve Maltepe'de yollar göle döndü.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış, Ataşehir ve Maltepe'de caddeleri suyla kapladı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur kentin bazı bölgelerinde aniden şiddetlenerek yolları göle çevirdi.

Sağanak akşam trafiğini zorlaştırdı.

Sağanak akşam trafiğini zorlaştırdı.

Sağanak, günlük yaşamda ve akşam trafiğinde aksamalara yol açtı. Sürücüler yollarda biriken sular yüzünden ilerlemekte zorlanırken, yağışın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Ulaşım bazı noktalarda güçleşti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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