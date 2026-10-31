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AKOM Açıkladı: İstanbul'da Yağmur Günlerce Sürecek

AKOM Açıkladı: İstanbul'da Yağmur Günlerce Sürecek

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 13:46
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İstanbul 31 Ekim Cumartesi gününe bulutlu ve hafif yağmurlu başladı. AKOM, kent için yayımladığı günlük rapor ve 7 günlük tahminle önümüzdeki haftanın yol haritasını çıkardı. Yapılan açıklamada İstanbul'un haftayı yağışlarla geçireceği belirtildi. Sıcaklık yeniden 20 derecelere çıkarken yağışsız günün ne zaman olacağı paylaşıldı.

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AKOM İstanbul'un yağışsız geçireceği tek günü açıkladı.

AKOM İstanbul'un yağışsız geçireceği tek günü açıkladı.

AKOM'un 'Dikkat' başlığıyla paylaştığı uyarıya göre İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle önümüzdeki 7 gün boyunca, Pazar günü hariç, kentte havanın çoğunlukla kapalı geçmesi bekleniyor. Aralıklarla sağanak yağmur geçişleri de yaşanacak.

İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak?

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren artmaya başlayacağı belirtildi. Termometrelerin önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 derece aralığına çıkması tahmin ediliyor.

Bugün İstanbulda hava durumu

Bugün için İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Hava sabah 13 derece ile başlayacak, öğle saatlerinde 18 dereceyle günün en yüksek değerine ulaşacak. Akşam 15, gece ise yeniden 13 dereceyi gösterecek. Öğle, akşam ve gece saatlerinde gökyüzü çok bulutlu kalacak.

Pazar günü yağış yok, sağanak Salı ile Perşembe arasında en yoğun haline ulaşacak. Gün gün hava durumu.

Pazar günü yağış yok, sağanak Salı ile Perşembe arasında en yoğun haline ulaşacak. Gün gün hava durumu.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul için gün gün tablo şöyle:

1 Kasım Pazar hava durumu

Haftanın yağış beklenmeyen tek günü Pazar. Hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklık 13 ile 20 derece arasında değişecek.

2 Kasım Pazartesi hava durumu

Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava geri dönecek. Sıcaklık 14 ile 18 derece arasında seyredecek, metrekareye 1 ile 3 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba hava durumu

Salı günü hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak, sıcaklık 14 ile 20 derece arasında değişecek. Çarşamba günü de sağanak sürecek, termometreler 14 ile 18 dereceyi gösterecek. Her iki günde de metrekareye 3 ile 10 kilogram yağış tahmin ediliyor.

5 Kasım Perşembe hava durumu

Haftanın en yağışlı günü Perşembe olacak. Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu havada metrekareye 5 ile 15 kilogram yağış düşebilir. Sıcaklık 11 ile 16 derece arasında değişecek.

6 Kasım Cuma hava durumu

Cuma günü hava parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Termometreler Perşembe gibi 11 ile 16 dereceyi gösterecek, yağış miktarı metrekareye 1 ile 3 kilogramla sınırlı kalacak.

Rapora göre haftanın en yüksek sıcaklığı olan 20 derece hem Pazar hem de Salı günü görülecek. En düşük sıcaklık ise Perşembe ve Cuma günlerindeki 11 derece olarak kayıtlara geçecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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