AKOM Açıkladı: İstanbul'da Yağmur Günlerce Sürecek
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İstanbul 31 Ekim Cumartesi gününe bulutlu ve hafif yağmurlu başladı. AKOM, kent için yayımladığı günlük rapor ve 7 günlük tahminle önümüzdeki haftanın yol haritasını çıkardı. Yapılan açıklamada İstanbul'un haftayı yağışlarla geçireceği belirtildi. Sıcaklık yeniden 20 derecelere çıkarken yağışsız günün ne zaman olacağı paylaşıldı.
AKOM İstanbul'un yağışsız geçireceği tek günü açıkladı.
Pazar günü yağış yok, sağanak Salı ile Perşembe arasında en yoğun haline ulaşacak. Gün gün hava durumu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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