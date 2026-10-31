AKOM Açıkladı: İstanbul'da Yağmur Günlerce Sürecek

AKOM'un 'Dikkat' başlığıyla paylaştığı uyarıya göre İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle önümüzdeki 7 gün boyunca, Pazar günü hariç, kentte havanın çoğunlukla kapalı geçmesi bekleniyor. Aralıklarla sağanak yağmur geçişleri de yaşanacak.

İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak?

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren artmaya başlayacağı belirtildi. Termometrelerin önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 derece aralığına çıkması tahmin ediliyor.

Bugün İstanbulda hava durumu

Bugün için İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Hava sabah 13 derece ile başlayacak, öğle saatlerinde 18 dereceyle günün en yüksek değerine ulaşacak. Akşam 15, gece ise yeniden 13 dereceyi gösterecek. Öğle, akşam ve gece saatlerinde gökyüzü çok bulutlu kalacak.