Ahmet Nazif Zorlu'nun Vasiyetine Rağmen Cenaze Törenine 2 Bine Yakın Çelenk Gönderildi
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Zorlu Holding, Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine ilişkin vasiyetini açıkladı. Zorlu'nun talebi doğrultusunda törene çelenk gönderilmemesi, çelenk göndermek isteyenlerin bunun yerine sivil toplum kuruluşlarına bağış yapması rica edildi. Buna rağmen bugün yapılan cenaze törenine 2 bine yakın çelenk gönderildi.
Ahmet Nazif Zorlu'nun vasiyeti: "Çelenk yerine bağış yapılsın"
Vasiyete rağmen 2 bine yakın çelenk gönderildi
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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