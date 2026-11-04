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Ahmet Nazif Zorlu'nun Vasiyetine Rağmen Cenaze Törenine 2 Bine Yakın Çelenk Gönderildi

Ahmet Nazif Zorlu'nun Vasiyetine Rağmen Cenaze Törenine 2 Bine Yakın Çelenk Gönderildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 14:29
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Zorlu Holding, Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine ilişkin vasiyetini açıkladı. Zorlu'nun talebi doğrultusunda törene çelenk gönderilmemesi, çelenk göndermek isteyenlerin bunun yerine sivil toplum kuruluşlarına bağış yapması rica edildi. Buna rağmen bugün yapılan cenaze törenine 2 bine yakın çelenk gönderildi.

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Ahmet Nazif Zorlu'nun vasiyeti: "Çelenk yerine bağış yapılsın"

Ahmet Nazif Zorlu'nun vasiyeti: "Çelenk yerine bağış yapılsın"

Zorlu Holding, Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine ilişkin vasiyetini de açıkladı. Zorlu'nun talebi doğrultusunda törene çelenk gönderilmemesi rica edildi.

Açıklamada, çelenk göndermek isteyen kişi ve kurumların bunun yerine tercih edecekleri sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunmaları istendi.

Vasiyete rağmen 2 bine yakın çelenk gönderildi

Vasiyete rağmen 2 bine yakın çelenk gönderildi

Bugün yapılan cenaze töreninde, vasiyetinde çelenk gönderilmesi yerine vakıflara bağış yapılmasını isteyen Ahmet Nazif Zorlu için 2 bine yakın çelenk gönderildi.

82 yaşındaki Zorlu, 2 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Cenaze namazı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı; Zorlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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