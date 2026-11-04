"Bırakıp Gitti Beni" Diyen Zülal Zorlu, Eşi Ahmet Nazif Zorlu'nun Tabutuna Sarıldı
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82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding’in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Törene iş ve spor dünyasından pek çok isim katıldı. En çok dikkat çeken an ise eşi Zülal Zorlu’nun tabuta sarılarak “Bırakıp gitti beni” dediği andı.
KAYNAK: 2. Sayfa
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarıyla defnedilen ünlü isme eşinin vedası gündem oldu.
Ahmet Nazif Zorlu'nun isteği üzerine törene çelenk gönderilmedi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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