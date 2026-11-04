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"Bırakıp Gitti Beni" Diyen Zülal Zorlu, Eşi Ahmet Nazif Zorlu'nun Tabutuna Sarıldı

"Bırakıp Gitti Beni" Diyen Zülal Zorlu, Eşi Ahmet Nazif Zorlu'nun Tabutuna Sarıldı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 13:48
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82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding’in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Törene iş ve spor dünyasından pek çok isim katıldı. En çok dikkat çeken an ise eşi Zülal Zorlu’nun tabuta sarılarak “Bırakıp gitti beni” dediği andı.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarıyla defnedilen ünlü isme eşinin vedası gündem oldu.

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarıyla defnedilen ünlü isme eşinin vedası gündem oldu.

Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına iş, spor ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı.

Ancak törende en çok dikkat çeken an, Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu'nun yaşadıkları oldu. Kamuoyu önüne pek çıkmayan Zülal Zorlu, cenazede eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Acılı eşin 'Bırakıp gitti beni' sözleri, tören alanındakileri derinden etkiledi. Kameralara yansıyan o anlar, törenin en yürek burkan dakikaları oldu.

Ahmet Nazif Zorlu'nun isteği üzerine törene çelenk gönderilmedi

Ahmet Nazif Zorlu'nun isteği üzerine törene çelenk gönderilmedi

Zorlu'nun son isteği doğrultusunda törene çelenk gönderilmemesi rica edilmişti. Aile, çelenk göndermek isteyenlerden bunun yerine diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmalarını istedi.

82 yaşındaki Zorlu, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Cumartesi günü yoğun bakıma alınan iş insanı, 2 Kasım'da İstanbul'daki Göztepe Memorial Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Acı haber, aynı gün akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulmuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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