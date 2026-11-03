Zeki Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding'in Kurucularından Zeki Zorlu Hakkında Bilinenler

Zeki Zorlu, Zorlu Holding'in kurucularından biridir ve holdingin Onursal Başkanıdır.

Zeki Zorlu, Zorlu Holding'i kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte kurdu. Holdingin resmi internet sitesine göre Zorlu Holding'de Onursal Başkan olarak görev alıyor. Tekstil, enerji ve gayrimenkul geliştirme alanlarındaki bazı grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor.

Zeki Zorlu Kaç Yaşında?

Zorlu Holding'in resmi internet sitesindeki özgeçmişe göre Zeki Zorlu 1939 doğumlu. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı 86 ya da 87 olarak hesaplanıyor.

Zeki Zorlu Nereli?

Zeki Zorlu, 1939'da Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Babadağ, dokumacılığıyla bilinen ve Zorlu ailesinin iş hayatına ilk adımı attığı yer.