article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Zeki Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding'in Kurucularından Zeki Zorlu Hakkında Bilinenler

Zeki Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding'in Kurucularından Zeki Zorlu Hakkında Bilinenler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 21:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından Zorlu ailesinin diğer üyeleri de merak edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri, holdingi kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte kuran Zeki Zorlu oldu.

Peki Zeki Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

İşte Zorlu Holding'in kurucularından Zeki Zorlu hakkında bilinenler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeki Zorlu Kimdir?

Zeki Zorlu Kimdir?

Zeki Zorlu, Zorlu Holding'in kurucularından biridir ve holdingin Onursal Başkanıdır.

Zeki Zorlu, Zorlu Holding'i kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte kurdu. Holdingin resmi internet sitesine göre Zorlu Holding'de Onursal Başkan olarak görev alıyor. Tekstil, enerji ve gayrimenkul geliştirme alanlarındaki bazı grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor.

Zeki Zorlu Kaç Yaşında?

Zorlu Holding'in resmi internet sitesindeki özgeçmişe göre Zeki Zorlu 1939 doğumlu. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı 86 ya da 87 olarak hesaplanıyor.

Zeki Zorlu Nereli?

Zeki Zorlu, 1939'da Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Babadağ, dokumacılığıyla bilinen ve Zorlu ailesinin iş hayatına ilk adımı attığı yer.

Zeki Zorlu'nun Kariyeri

Zeki Zorlu'nun Kariyeri

Zeki Zorlu, çocuk yaşta dokumacılıkla tanıştı ve iş hayatına Babadağ'daki aile işletmesinde başladı. Ailesiyle birlikte Trabzon'da ilk tekstil mağazasını açarak ticarete adım attı. Şirket 1970'te merkezini İstanbul'a taşıdıktan sonra üretime de başladı. Zeki Zorlu, 1976'da Bursa'da Korteks'in temellerini attı.

Kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'i kuran Zeki Zorlu, 1994'te Vestel'in holdingin portföyüne katılmasında rol oynadı. Grup zamanla enerji, turizm ve gayrimenkul geliştirme alanlarında birçok şirket kurdu ya da satın aldı.

Zeki Zorlu'nun Diğer Görevleri

Zorlu Holding'in resmi internet sitesine göre Zeki Zorlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tekstil Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı. Bursa'daki iş insanları derneği BUSİAD'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. BURAD, KALDER ve SUSEB gibi kuruluşlarda da üyeliği bulunuyor.

Zeki Zorlu Evli mi, Çocukları Kimler?

Zeki Zorlu evli ve üç çocuk babasıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın