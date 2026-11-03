Zeki Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding'in Kurucularından Zeki Zorlu Hakkında Bilinenler
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından Zorlu ailesinin diğer üyeleri de merak edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri, holdingi kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte kuran Zeki Zorlu oldu.
Peki Zeki Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İşte Zorlu Holding'in kurucularından Zeki Zorlu hakkında bilinenler.
Zeki Zorlu Kimdir?
Zeki Zorlu'nun Kariyeri
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