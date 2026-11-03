Olgun Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkında Bilinenler
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından Zorlu ailesinin diğer üyeleri de merak edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri, uzun yıllardır grubun yönetiminde yer alan Olgun Zorlu. Peki Olgun Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu hakkında bilinenler.
Olgun Zorlu Kimdir?
Olgun Zorlu'nun Eğitimi ve Kariyeri
Zorlu Ailesi ve Zorlu Holding
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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