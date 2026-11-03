article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Olgun Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkında Bilinenler

Olgun Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkında Bilinenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından Zorlu ailesinin diğer üyeleri de merak edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri, uzun yıllardır grubun yönetiminde yer alan Olgun Zorlu. Peki Olgun Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu hakkında bilinenler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olgun Zorlu Kimdir?

Olgun Zorlu Kimdir?

Olgun Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Holdingin kurucularından Zeki Zorlu'nun oğlu, diğer kurucu Ahmet Nazif Zorlu'nun yeğeni. Yükseköğrenimini İngiltere'de tekstil ve işletme alanlarında tamamladı. 1998'den beri holdingin yönetim kurulunda yer alıyor.

Olgun Zorlu Kaç Yaşında?

Zorlu Holding'in resmi internet sitesindeki özgeçmişe göre Olgun Zorlu 1965 doğumlu. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı 60 ya da 61 olarak hesaplanıyor.

Olgun Zorlu Nereli?

Olgun Zorlu, 1965'te Trabzon'da doğdu.

Olgun Zorlu'nun Eğitimi ve Kariyeri

Olgun Zorlu'nun Eğitimi ve Kariyeri

Olgun Zorlu, İngiltere'de tekstil ve işletme alanlarında yükseköğrenim gördü. İş hayatına 1986'da başladı. 1988'den itibaren Zorlu Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı, dış pazar araştırmaları ve iş geliştirme çalışmalarını yürüttü.

1998'de Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu, 2022'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi. Meta Nikel'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Zorlu Enerji, Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik ve gruba bağlı diğer bazı şirketlerin yönetim kurullarında da görev alıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyesi.

Zorlu Ailesi ve Zorlu Holding

Zorlu Ailesi ve Zorlu Holding

Zorlu Holding, Ahmet Nazif Zorlu ve kardeşi Zeki Zorlu tarafından kuruldu. Tekstille başlayan grup zamanla beyaz eşya, elektronik, enerji ve gayrimenkul alanlarına genişledi. Vestel 1994'te gruba katıldı.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetti. Zeki Zorlu'nun oğlu olan Olgun Zorlu, ailenin holding yönetiminde yer alan isimleri arasında bulunuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın