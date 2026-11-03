Olgun Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkında Bilinenler

Olgun Zorlu, İngiltere'de tekstil ve işletme alanlarında yükseköğrenim gördü. İş hayatına 1986'da başladı. 1988'den itibaren Zorlu Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı, dış pazar araştırmaları ve iş geliştirme çalışmalarını yürüttü.

1998'de Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu, 2022'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi. Meta Nikel'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Zorlu Enerji, Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik ve gruba bağlı diğer bazı şirketlerin yönetim kurullarında da görev alıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyesi.