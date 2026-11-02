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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu Hayatını Kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 23:19 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 23:37
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Türk iş dünyasının ve tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi.

Türk iş dünyasının ve tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi.

Türk iş dünyasının ve tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi. İş dünyasında ve sanayi camiasında derin bir üzüntüye yol açan vefat haberinin ardından taziye mesajları yayımlanmaya başladı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şişman, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sektörümüzün başı sağ olsun.'

Zorlu Holding'den yapılan açıklama:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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