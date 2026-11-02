Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk iş dünyasının ve tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın