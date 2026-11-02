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Ahmet Nazif Zorlu Kimdir? Ahmet Nazif Zorlu Öldü mü?

Ahmet Nazif Zorlu Kimdir? Ahmet Nazif Zorlu Öldü mü?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 23:17 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 23:39
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Zorlu’nun, İstanbul’daki özel bir hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Ahmet Nazif Zorlu’nun vefat haberi Zorlu Holding tarafından doğrulandı. Peki Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Ahmet Nazif Zorlu kaç yaşında? Ahmet Nazif Zorlu öldü mü? Ahmet Nazif Zorlu neden öldü?

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Ahmet Nazif Zorlu kimdir?

Ahmet Nazif Zorlu kimdir?

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli’nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. İş hayatına ailesinin tekstil sektöründeki faaliyetlerinde başlayan Zorlu, genç yaşlardan itibaren ticaretle uğraştı.

İlk tekstil mağazasını Trabzon’da açan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul’a taşıdı. Ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Grubu’nun temellerini attı.

1976 yılında Korteks’i kurarak üretim yatırımlarını genişleten Zorlu, 1990 yılında şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında birleştirdi. 1994 yılında Vestel’i bünyesine katarak elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde de faaliyet göstermeye başladı.

Ahmet Nazif Zorlu’nun liderliğinde büyüyen Zorlu Grubu; tekstil, elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma sanayisi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Grubun öne çıkan şirket ve markaları arasında Vestel ve Korteks bulunuyor. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da yatırımları bulunan Zorlu Grubu, farklı sektörlerdeki faaliyetleriyle Türkiye iş dünyasının önemli kuruluşları arasında yer alıyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk iş dünyasının ve tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi. İş dünyasında ve sanayi camiasında derin bir üzüntüye yol açan vefat haberinin ardından taziye mesajları yayımlanmaya başladı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şişman, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sektörümüzün başı sağ olsun.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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