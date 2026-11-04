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Tuğrul Şan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 78 Yaşında Evlenen Türk Halk Müziği Sanatçısının Hayatı

Tuğrul Şan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 78 Yaşında Evlenen Türk Halk Müziği Sanatçısının Hayatı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
04.11.2026 - 23:15
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Türk halk müziği sanatçısı Tuğrul Şan, 78 yaşında Canan Erdaş ile dünyaevine girmesinin ardından merak konusu oldu. Sanatçının hayatı, yaşı, memleketi ve müzik kariyeri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Tuğrul Şan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte Tuğrul Şan hakkında bilinenler...

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Tuğrul Şan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Tuğrul Şan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Tuğrul Şan, Karadeniz türküleriyle tanınan, TRT radyolarında uzun yıllar görev yapmış Türk halk müziği sanatçısıdır. 

Tuğrul Şan, 1948'de Ordu''ya bağlı Kayadibi köyünde doğmuştur. 2026 itibarıyla 78 yaşındadır.

Tuğrul Şan'ın Kariyeri

Tuğrul Şan'ın Kariyeri

Tuğrul Şan, müzik kariyerine 1970'te Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda başladı. 1975'te askerlik dönüşü Türk Halk Müziği bölümüne geçti, 1976'dan itibaren solo programlarla dinleyici karşısına çıktı.

1993'te İstanbul Radyosu'na tayin edilen Tuğrul Şan, 1997'de emekli oldu. Emekliliğinin ardından bir müzik okulu açarak gençlere müzik eğitimi verdi.

Yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Tuğrul Şan, Amerika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türk halk müziğini tanıttı. Derlediği türküler TRT repertuvarına girdi. Tuğrul Şan'ın bir 45'lik, bir uzunçalar, iki kaset çalışması ve dört sinema filmi bulunuyor.

Tuğrul Şan Kiminle Evlendi?

Tuğrul Şan Kiminle Evlendi?

Tuğrul Şan, 78 yaşında Canan Erdaş ile evlendi. Nikâh töreni Ordu'da açık havada yapıldı. Törene çiftin yakınları ve Ordu Valisi Muammer Erol katıldı.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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