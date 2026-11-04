Tuğrul Şan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 78 Yaşında Evlenen Türk Halk Müziği Sanatçısının Hayatı
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Türk halk müziği sanatçısı Tuğrul Şan, 78 yaşında Canan Erdaş ile dünyaevine girmesinin ardından merak konusu oldu. Sanatçının hayatı, yaşı, memleketi ve müzik kariyeri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Tuğrul Şan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İşte Tuğrul Şan hakkında bilinenler...
Tuğrul Şan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Tuğrul Şan'ın Kariyeri
Tuğrul Şan Kiminle Evlendi?
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