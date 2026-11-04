Tuğrul Şan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 78 Yaşında Evlenen Türk Halk Müziği Sanatçısının Hayatı

Tuğrul Şan, müzik kariyerine 1970'te Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda başladı. 1975'te askerlik dönüşü Türk Halk Müziği bölümüne geçti, 1976'dan itibaren solo programlarla dinleyici karşısına çıktı.

1993'te İstanbul Radyosu'na tayin edilen Tuğrul Şan, 1997'de emekli oldu. Emekliliğinin ardından bir müzik okulu açarak gençlere müzik eğitimi verdi.

Yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Tuğrul Şan, Amerika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türk halk müziğini tanıttı. Derlediği türküler TRT repertuvarına girdi. Tuğrul Şan'ın bir 45'lik, bir uzunçalar, iki kaset çalışması ve dört sinema filmi bulunuyor.