article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dua Lipa'nın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Dua Lipa'nın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
02.11.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kabul edelim hepimiz Dua Lipa'ya aşığız. Aşık olmasak bile hayranız. Bazı şarkıları var ki hep dilimizde... Bu sefer oylarınızla en iyi Dua Lipa şarkısını seçiyoruz. Hadi bakalım, başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biliyoruz zor bir soru ama iyi düşün ve cevabını ver... En iyi Dua Lipa şarkısı hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın