Dua Lipa'nın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
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Kabul edelim hepimiz Dua Lipa'ya aşığız. Aşık olmasak bile hayranız. Bazı şarkıları var ki hep dilimizde... Bu sefer oylarınızla en iyi Dua Lipa şarkısını seçiyoruz. Hadi bakalım, başlıyoruz!
Biliyoruz zor bir soru ama iyi düşün ve cevabını ver... En iyi Dua Lipa şarkısı hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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