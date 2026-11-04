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Fatma Betül Sayan Kaya Dahil Üç İsim İfadeye Çağrıldı

Fatma Betül Sayan Kaya Dahil Üç İsim İfadeye Çağrıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 17:25
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fon Soruşturması' kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin toplanmasına karar verildi.

Kaynak: Burak Doğan

Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/211...
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Edinilen bilgiye göre; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün, yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin toplanmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün, yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin toplanmasına karar verildi.

Söz konusu isimlerin, emniyet kanalıyla yapılan tebligat anlaşması kapsamında saat 11.00'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait ifadelerin verilmesi bekleniyor. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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