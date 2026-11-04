Fatma Betül Sayan Kaya Dahil Üç İsim İfadeye Çağrıldı
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Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/211...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fon Soruşturması' kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma çerçevesinde Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin toplanmasına karar verildi.
Kaynak: Burak Doğan
Edinilen bilgiye göre; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün, yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin toplanmasına karar verildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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