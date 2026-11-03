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Fon Soruşturmasında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun Tutuklandı

Fon Soruşturmasında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 08:15 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 09:19
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Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturmasında 'rüşvet alma' suçundan tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında adli işlemlere devam ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında adli işlemlere devam ediliyor.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kormaz Enes Ergun 31 Ekim tarihinde “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet” suçlarından gözaltına alınmıştı. Ergun'un gözaltına alınmasının ardından görevden alınmış ve yerine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten getirilmişti.

Ergun 2 Kasım Pazartesi günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, 'rüşvet almak' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ergun’un tutuklanmasına karar verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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