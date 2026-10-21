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Fatma Betül Sayan Kaya Sessizliğini Bozdu: Nagehan Alçı'ya Konuştu

Fatma Betül Sayan Kaya Sessizliğini Bozdu: Nagehan Alçı'ya Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 17:49
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Fon soruşturmasında adı geçen ve iddiaların ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, gazeteci Nagehan Alçı’ya konuştu. 

YouTube kanalında bir video paylaşan Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın kendisine ulaştığını ve “Çok fazla bilgi kirliliği var. Benim ana param hariç geri kalan tüm parayı -2 milyar TL’yi- tamamen iade ettim” dediğini aktardı.

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Fatma Betül Sayan Kaya, Nagehan Alçı'ya konuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya, Nagehan Alçı'ya konuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden 5 ayda 2 milyar TL’yi aşkın kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya’dan istifa açıklaması gelmişti. Fon krizi devam ederken gazeteci Nagehan Alçı, YouTube hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. 

Fatma Betül Sayan Kaya’nın kendisine mesaj attığını belirten Nagehan Alçı, aralarında geçen konuşmayı anlattı. Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın şunları dediğini aktardı:

“Çok fazla bilgi kirliliği var. Ben ana param hariç geri kalan tüm parayı 2 milyar TL’yi tamamen iade ettim.”

Fatma Betül Sayan Kaya, faizi almadığını dile getirdiğini söyleyen Alçı, “Ben iddia olarak doğrudan kaynağından bu bilgiyi aldığım için sizinle paylaşıyorum” dedi.

Fon krizinde ismi geçen Yusuf Ulutaş’ın Fatma Betül Sayan Kaya ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı bu iddiaları kesinlikle reddetti. Nagehan Alçı, “Fatma Betül Sayan Kaya, bu iddialara yalan dedi. ‘Kesinlikle benimle ilgilisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bir bilgim yok’ dedi” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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