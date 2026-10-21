Fatma Betül Sayan Kaya Sessizliğini Bozdu: Nagehan Alçı'ya Konuştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon soruşturmasında adı geçen ve iddiaların ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, gazeteci Nagehan Alçı’ya konuştu.
YouTube kanalında bir video paylaşan Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın kendisine ulaştığını ve “Çok fazla bilgi kirliliği var. Benim ana param hariç geri kalan tüm parayı -2 milyar TL’yi- tamamen iade ettim” dediğini aktardı.
Fatma Betül Sayan Kaya, Nagehan Alçı'ya konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın