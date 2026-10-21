Fatma Betül Sayan Kaya Sessizliğini Bozdu: Nagehan Alçı'ya Konuştu

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden 5 ayda 2 milyar TL’yi aşkın kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya’dan istifa açıklaması gelmişti. Fon krizi devam ederken gazeteci Nagehan Alçı, YouTube hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın kendisine mesaj attığını belirten Nagehan Alçı, aralarında geçen konuşmayı anlattı. Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın şunları dediğini aktardı:

“Çok fazla bilgi kirliliği var. Ben ana param hariç geri kalan tüm parayı 2 milyar TL’yi tamamen iade ettim.”

Fatma Betül Sayan Kaya, faizi almadığını dile getirdiğini söyleyen Alçı, “Ben iddia olarak doğrudan kaynağından bu bilgiyi aldığım için sizinle paylaşıyorum” dedi.

Fon krizinde ismi geçen Yusuf Ulutaş’ın Fatma Betül Sayan Kaya ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı bu iddiaları kesinlikle reddetti. Nagehan Alçı, “Fatma Betül Sayan Kaya, bu iddialara yalan dedi. ‘Kesinlikle benimle ilgilisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bir bilgim yok’ dedi” diye konuştu.