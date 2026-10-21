İstanbul'da En Çok Ev Satılan İlçe Belli Oldu

Türkiye Gazetesi'nin resmi verilerden derlediği rakamlara göre İstanbul'da temmuzda 22 bin 846, ağustosta 20 bin 570, eylülde ise 21 bin 816 konut satıldı. Üç aylık toplamın 31 bin 229'u ilk 10 ilçeye ait. Bu da kentte satılan yaklaşık her iki evden birinin bu ilçelerde alıcı bulduğu anlamına geliyor.

Esenyurt, 7 bin 668 satışla açık ara ilk sırada yer aldı. İlçe tek başına İstanbul genelindeki satışların yüzde 11,8'ini oluşturdu. 3 bin 452 satışla ikinci olan Pendik'in iki katını aşan bu performansın arkasında Esenyurt'un geniş konut stoku, farklı bütçelere uygun daire seçenekleri ve kentin geneline göre daha erişilebilir fiyatları bulunuyor.