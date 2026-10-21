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Ekonomi
İstanbul'da En Çok Ev Satılan İlçe Belli Oldu

İstanbul'da En Çok Ev Satılan İlçe Belli Oldu

İstanbul Konut
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 15:04
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İstanbul'da yılın üçüncü çeyreğinde konut piyasasının nabzı birkaç ilçede attı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında kentin 39 ilçesinde toplam 65 bin 232 konut el değiştirirken satışların neredeyse yarısı yalnızca 10 ilçede gerçekleşti. Listenin zirvesindeki Esenyurt ise ikinci sıradaki Pendik'in iki katından fazla satışa ulaştı.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Ömer Faruk Bingöl

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İstanbul'da en çok ev satılan ilçe belli oldu: Esenyurt birinci sırada.

İstanbul'da en çok ev satılan ilçe belli oldu: Esenyurt birinci sırada.

Türkiye Gazetesi'nin resmi verilerden derlediği rakamlara göre İstanbul'da temmuzda 22 bin 846, ağustosta 20 bin 570, eylülde ise 21 bin 816 konut satıldı. Üç aylık toplamın 31 bin 229'u ilk 10 ilçeye ait. Bu da kentte satılan yaklaşık her iki evden birinin bu ilçelerde alıcı bulduğu anlamına geliyor.

Esenyurt, 7 bin 668 satışla açık ara ilk sırada yer aldı. İlçe tek başına İstanbul genelindeki satışların yüzde 11,8'ini oluşturdu. 3 bin 452 satışla ikinci olan Pendik'in iki katını aşan bu performansın arkasında Esenyurt'un geniş konut stoku, farklı bütçelere uygun daire seçenekleri ve kentin geneline göre daha erişilebilir fiyatları bulunuyor.

İstanbul'da en çok konut satılan 10 ilçe.

İstanbul'da en çok konut satılan 10 ilçe.

Temmuz-eylül döneminde en çok konut satılan 10 ilçe şöyle sıralandı:

1. Esenyurt: 7.668

2. Pendik: 3.452

3. Küçükçekmece: 3.271

4. Başakşehir: 2.992

5. Beylikdüzü: 2.473

6. Kadıköy: 2.437

7. Kartal: 2.422

8. Maltepe: 2.271

9. Bahçelievler: 2.127

10. Avcılar: 2.116

İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler.

İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler.

Üst sıralardaki diğer ilçelerde ulaşım ve yeni projeler öne çıkıyor. Pendik ile Küçükçekmece'de metro, Marmaray, metrobüs ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantıları talebi canlı tutarken Başakşehir'de planlı konut alanları ve yeni projeler alıcıların ilgisini çekiyor. Kadıköy, Kartal ve Maltepe'deki hareketlilikte ise kentsel dönüşümle yenilenen konut stokunun payı büyük.

Tablonun öbür ucunda konut fiyatlarının yüksek olduğu ilçeler var. Üç ayda Şişli'de 938, Bakırköy'de 913, Beşiktaş'ta 673, Sarıyer'de 574, Beyoğlu'nda ise 568 konut satıldı. Kentte en az satışın yapıldığı ilçeler Adalar (64), Çatalca (170), Şile (224) ve Beykoz (247) oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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