İstanbul'da En Çok Ev Satılan İlçe Belli Oldu
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İstanbul'da yılın üçüncü çeyreğinde konut piyasasının nabzı birkaç ilçede attı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında kentin 39 ilçesinde toplam 65 bin 232 konut el değiştirirken satışların neredeyse yarısı yalnızca 10 ilçede gerçekleşti. Listenin zirvesindeki Esenyurt ise ikinci sıradaki Pendik'in iki katından fazla satışa ulaştı.
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İstanbul'da en çok ev satılan ilçe belli oldu: Esenyurt birinci sırada.
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İstanbul'da en çok konut satılan 10 ilçe.
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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