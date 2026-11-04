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Liverpool, İstanbul'da Türk Takımlarına Karşı Oynadığı 7 Resmi Maçta da Galibiyet Alamadı

Liverpool, İstanbul'da Türk Takımlarına Karşı Oynadığı 7 Resmi Maçta da Galibiyet Alamadı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 23:26
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Fenerbahçe'ye Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 3-2 yenilen Liverpool, İstanbul'da Türk takımlarına karşı oynadığı 7 resmi maçta da galibiyet alamadı. İngiliz ekibi bu maçların 6'sını kaybederken yalnızca 1'inde berabere kalabildi. Liverpool, İstanbul'da Galatasaray'a karşı 4, Beşiktaş'a karşı 2, Fenerbahçe'ye karşı 1 maç oynadı.

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Liverpool'un İstanbul'daki yedinci maçı Fenerbahçe karşısında 3-2'lik yenilgiyle bitti.

Liverpool'un İstanbul'daki yedinci maçı Fenerbahçe karşısında 3-2'lik yenilgiyle bitti.

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, Kadıköy'de iki kez öne geçti ama Fenerbahçe ikisinde de eşitliği buldu, sonunda da öne geçti.

Konuk takımın gollerini 25. dakikada Nyoni ile 69. dakikada Isak attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 29. dakikada Greenwood, 73. dakikada Brown ve 79. dakikada Muriqi kaydetti.

Liverpool, Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.

Liverpool, Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.

Sarı-kırmızılılar Liverpool'u bir kez 3-2, iki kez de 1-0 yendi. Dördüncü karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Liverpool'u İstanbul'da oynanan iki maçta da geçti.

Beşiktaş, Liverpool'u İstanbul'da oynanan iki maçta da geçti.

Siyah-beyazlılar Liverpool'u bir kez 2-1 yendi. Diğer karşılaşma 1-0 bitti ve penaltı atışlarında 5-4 Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı.

Liverpool, İstanbul'daki 7 maçta 6 gol attı, 12 gol yedi.

Liverpool, İstanbul'daki 7 maçta 6 gol attı, 12 gol yedi.

İngiliz ekibi bu maçların 6'sını kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Sonuncusu Fenerbahçe'ye Kadıköy'de aldığı 3-2'lik yenilgi oldu.

Liverpool'un Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki hesabında hâlâ galibiyet yok.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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