Liverpool, İstanbul'da Türk Takımlarına Karşı Oynadığı 7 Resmi Maçta da Galibiyet Alamadı
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Fenerbahçe'ye Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 3-2 yenilen Liverpool, İstanbul'da Türk takımlarına karşı oynadığı 7 resmi maçta da galibiyet alamadı. İngiliz ekibi bu maçların 6'sını kaybederken yalnızca 1'inde berabere kalabildi. Liverpool, İstanbul'da Galatasaray'a karşı 4, Beşiktaş'a karşı 2, Fenerbahçe'ye karşı 1 maç oynadı.
Liverpool'un İstanbul'daki yedinci maçı Fenerbahçe karşısında 3-2'lik yenilgiyle bitti.
Liverpool, Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.
Beşiktaş, Liverpool'u İstanbul'da oynanan iki maçta da geçti.
Liverpool, İstanbul'daki 7 maçta 6 gol attı, 12 gol yedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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