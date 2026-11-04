Liverpool, İstanbul'da Türk Takımlarına Karşı Oynadığı 7 Resmi Maçta da Galibiyet Alamadı

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, Kadıköy'de iki kez öne geçti ama Fenerbahçe ikisinde de eşitliği buldu, sonunda da öne geçti.

Konuk takımın gollerini 25. dakikada Nyoni ile 69. dakikada Isak attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 29. dakikada Greenwood, 73. dakikada Brown ve 79. dakikada Muriqi kaydetti.