Fenerbahçe-Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kuyt Eski Takımının Karşısında

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor.

İlk üç maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk zaferini taraftarı önünde almak istiyor. Karşılaşma, Liverpool formasıyla efsaneleşen Dirk Kuyt'un eski takımına karşı kulübede yer alacağı maç olması nedeniyle de ayrı bir anlam taşıyor.

Peki Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...