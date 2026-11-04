Fenerbahçe-Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kuyt Eski Takımının Karşısında
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor.
İlk üç maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk zaferini taraftarı önünde almak istiyor. Karşılaşma, Liverpool formasıyla efsaneleşen Dirk Kuyt'un eski takımına karşı kulübede yer alacağı maç olması nedeniyle de ayrı bir anlam taşıyor.
Peki Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
İki takım Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka yerlerde
Dirk Kuyt eski takımının karşısında
Fenerbahçe-Liverpool muhtemel 11'ler
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