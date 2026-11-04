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Fenerbahçe-Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kuyt Eski Takımının Karşısında

Fenerbahçe-Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kuyt Eski Takımının Karşısında

Fenerbahçe
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 14:50
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor.

İlk üç maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk zaferini taraftarı önünde almak istiyor. Karşılaşma, Liverpool formasıyla efsaneleşen Dirk Kuyt'un eski takımına karşı kulübede yer alacağı maç olması nedeniyle de ayrı bir anlam taşıyor. 

Peki Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Mücadeleye İstanbul'daki Chobani Stadı ev sahipliği yapacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Evde televizyon başında olamayanlar karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izleyebilecek. Maçın radyo yayını ise TRT Radyo 1'den yapılacak.

İki takım Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka yerlerde

İki takım Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka yerlerde

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler son Avrupa maçında evinde Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Takım Süper Lig'de de üst üste iki mağlubiyet aldı.

Liverpool ise turnuvaya kayıpsız başladı. İngiliz ekibi ilk 3 maçını kazanarak 9 puana ulaştı ve son Avrupa maçında Villarreal'i 4-3 yendi. Fenerbahçe bu maçı kazanarak puanını 5'e çıkarmayı ve play-off yarışında elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Dirk Kuyt eski takımının karşısında

Dirk Kuyt eski takımının karşısında

Maçın en dikkat çeken hikayesi kulübede. Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinde efsaneleştiği Liverpool'a karşı takımının başında olacak. Hollandalı isim, kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli formayı da giymişti.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. 46 yaşındaki teknik adamın Liverpool maçında da Kuyt ile birlikte takımın başında olması bekleniyor.

Fenerbahçe-Liverpool muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Liverpool muhtemel 11'ler

Fenerbahçe bu maçta sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio'dan yararlanamayacak. Göztepe maçında sakatlanan Kojo Oppong'un durumu ise maç öncesi son kontrollerle netleşecek.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Kadrolar kesin değil. Resmi ilk 11'ler maç saatine yakın açıklanacak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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