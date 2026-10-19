Asensio'nun Kaçıracağı Maçlar Belli Oldu: Galatasaray Derbisi ve Liverpool Karşılaşması Listede
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Fenerbahçe'de diz kapağının arkasındaki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacak Marco Asensio uzun süre forma giyemeyecek. Kulübün açıklamasına göre İspanyol futbolcunun iyileşme sürecinin yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürmesi bekleniyor. Bu süre içinde sarı-lacivertlilerin oynayacağı 12 karşılaşma Asensio'suz geçecek.
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Ekimde üç maç kaçacak.
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Liverpool maçı da listede.
Kasım sonunda üç maç daha var.
Liste Kasımpaşa deplasmanıyla kapanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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