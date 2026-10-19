Asensio'nun Kaçıracağı Maçlar Belli Oldu: Galatasaray Derbisi ve Liverpool Karşılaşması Listede

Kasım ayı Liverpool karşılaşmasıyla açılıyor, Fenerbahçe 4 Kasım'da İngiliz ekibini ağırlayacak. Sarı-lacivertliler 8 Kasım'da ise Arca Çorum FK deplasmanında sahaya çıkacak ve Asensio bu maçta da kadroda yer almayacak.