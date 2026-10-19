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Asensio'nun Kaçıracağı Maçlar Belli Oldu: Galatasaray Derbisi ve Liverpool Karşılaşması Listede

Asensio'nun Kaçıracağı Maçlar Belli Oldu: Galatasaray Derbisi ve Liverpool Karşılaşması Listede

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 21:01
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Fenerbahçe'de diz kapağının arkasındaki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacak Marco Asensio uzun süre forma giyemeyecek. Kulübün açıklamasına göre İspanyol futbolcunun iyileşme sürecinin yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürmesi bekleniyor. Bu süre içinde sarı-lacivertlilerin oynayacağı 12 karşılaşma Asensio'suz geçecek.

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Ekimde üç maç kaçacak.

Ekimde üç maç kaçacak.

Asensio'nun kaçıracağı ilk karşılaşma, 20 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag maçı olacak. 26 Ekim'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve 31 Ekim'deki Fenerbahçe-Göztepe maçı da ekim ayındaki eksik listesini tamamlıyor.

Liverpool maçı da listede.

Liverpool maçı da listede.

Kasım ayı Liverpool karşılaşmasıyla açılıyor, Fenerbahçe 4 Kasım'da İngiliz ekibini ağırlayacak. Sarı-lacivertliler 8 Kasım'da ise Arca Çorum FK deplasmanında sahaya çıkacak ve Asensio bu maçta da kadroda yer almayacak.

Kasım sonunda üç maç daha var.

Kasım sonunda üç maç daha var.

Kasım'ın ikinci yarısında Fenerbahçe önce 21 Kasım'da Kocaelispor'a, ardından 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk'e deplasmana gidecek. Ayın son maçı ise 29 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması olacak.

Liste Kasımpaşa deplasmanıyla kapanıyor.

Liste Kasımpaşa deplasmanıyla kapanıyor.

Aralık ayında Asensio'nun yokluğu dört maçta daha hissedilecek. Fenerbahçe 5 Aralık'ta Başakşehir, 9 Aralık'ta LASK Linz deplasmanında oynayacak, 13 Aralık'ta Trabzonspor'u konuk edecek ve 18 Aralık'taki Kasımpaşa deplasmanıyla listeyi kapatacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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