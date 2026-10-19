Trabzonspor-Beşiktaş Derbisinin Muhtemel 11'leri: Kökçü Yerine Miretti Oynayacak

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçla 144. kez karşı karşıya gelecek. İlk maç 11 Ekim 1973'te Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı, 143 karşılaşmanın 57'sini Beşiktaş, 49'unu Trabzonspor kazandı ve 37 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar rakip fileleri 199 kez havalandırdı ve Italiano'nun takımı 200. golün peşinde olacak. Süper Lig'deki 106 maçta Beşiktaş'ın 39, Trabzonspor'un 38 galibiyeti var, 29 maç berabere bitti ve Trabzonspor galip gelirse sayıyı eşitleyecek.

Trabzonspor, Trabzon'da oynanan 52 maçın 24'ünü kazanırken Beşiktaş 15 kez galip ayrıldı, 13 maç berabere bitti, geçen sezon bu sahadaki karşılaşma 3-3 sona erdi. Beşiktaş'ın en farklı galibiyeti 20 Kasım 1993'te İstanbul'da aldığı 7-1, Trabzonspor'un en farklı galibiyeti ise 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında aldığı 4-0.