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Trabzonspor-Beşiktaş Derbisinin Muhtemel 11'leri: Kökçü Yerine Miretti Oynayacak

Trabzonspor-Beşiktaş Derbisinin Muhtemel 11'leri: Kökçü Yerine Miretti Oynayacak

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 17:43
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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak. Maçı Cihan Aydın yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan toplarken, Trabzonspor 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puanda. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle orta saha planı değişti.

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Italiano Kökçü yerine Miretti'ye şans verecek.

Italiano Kökçü yerine Miretti'ye şans verecek.

Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü derbide forma giyemeyecek ve teknik direktör Vincenzo Italiano onun yerine 23 yaşındaki Miretti'ye şans verecek. Italiano, Trabzonspor maçı öncesinde Miretti ile özel görüştü, oyuncusuna güven aşıladı ve takımın orta sahada hücum organizasyonu sorumluluğunun kendisinde olduğunu iletti. Siyah-beyazlıların muhtemel 11'i şöyle.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic

Trabzonspor'da altı oyuncu forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da altı oyuncu forma giyemeyecek.

Ev sahibi Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor, Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal ise cezalı olduğu için oynamayacak. Trabzonspor, göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendi, UEFA Konferans Ligi'nde de Kups Kuopio'yu Finlandiya'da 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Beşiktaş'ta Kökçü ve Rashica yok.

Beşiktaş'ta Kökçü ve Rashica yok.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica da derbide görev yapamayacak. Hoffenheim maçında mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almayan Dusan Vlahovic ise dün yapılan idmanda takımla çalıştı ve Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon'da ilk 11'de görünecek. Sırp golcü bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş, milli aradan sonra Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yenerek yükselişini sürdürdü ve önündeki 8 günde sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.

Beşiktaş 200. golün peşinde.

Beşiktaş 200. golün peşinde.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçla 144. kez karşı karşıya gelecek. İlk maç 11 Ekim 1973'te Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı, 143 karşılaşmanın 57'sini Beşiktaş, 49'unu Trabzonspor kazandı ve 37 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar rakip fileleri 199 kez havalandırdı ve Italiano'nun takımı 200. golün peşinde olacak. Süper Lig'deki 106 maçta Beşiktaş'ın 39, Trabzonspor'un 38 galibiyeti var, 29 maç berabere bitti ve Trabzonspor galip gelirse sayıyı eşitleyecek.

Trabzonspor, Trabzon'da oynanan 52 maçın 24'ünü kazanırken Beşiktaş 15 kez galip ayrıldı, 13 maç berabere bitti, geçen sezon bu sahadaki karşılaşma 3-3 sona erdi. Beşiktaş'ın en farklı galibiyeti 20 Kasım 1993'te İstanbul'da aldığı 7-1, Trabzonspor'un en farklı galibiyeti ise 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında aldığı 4-0.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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