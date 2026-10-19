Trabzonspor-Beşiktaş Derbisinin Muhtemel 11'leri: Kökçü Yerine Miretti Oynayacak
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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak. Maçı Cihan Aydın yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan toplarken, Trabzonspor 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puanda. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle orta saha planı değişti.
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Italiano Kökçü yerine Miretti'ye şans verecek.
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Trabzonspor'da altı oyuncu forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Kökçü ve Rashica yok.
Beşiktaş 200. golün peşinde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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