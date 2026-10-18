Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, pazartesi akşamı Beşiktaş'ı Papara Park'ta ağırlıyor.
Bordo-mavililer son lig maçında Samsunspor'u 3-0 yenmişti. Siyah-beyazlılar ise Kocaelispor'u 2-1 geçmişti. Puan tablosunda Beşiktaş 4., Trabzonspor 5. sırada yer alıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?
Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Kim?
Trabzonspor - Beşiktaş Maçında Eksikler Kimler?
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Trabzonspor ve Beşiktaş Maça Nasıl Geliyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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