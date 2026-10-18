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Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 16:00
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, pazartesi akşamı Beşiktaş'ı Papara Park'ta ağırlıyor.

Bordo-mavililer son lig maçında Samsunspor'u 3-0 yenmişti. Siyah-beyazlılar ise Kocaelispor'u 2-1 geçmişti. Puan tablosunda Beşiktaş 4., Trabzonspor 5. sırada yer alıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki karşılaşma, Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı maç olacak.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçın şifresiz bir kanalda yayınlanacağına dair bir duyuru yapılmadı.

Karşılaşmayı televizyondan izlemek için Digiturk üyeliği gerekiyor. Maç, beIN'in dijital platformu TOD üzerinden de uygun bir abonelik paketiyle izlenebilecek.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Trabzonspor - Beşiktaş maçına Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Kim?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Kim?

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak, dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olacak.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçında Eksikler Kimler?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçında Eksikler Kimler?

Trabzonspor'un Eksikleri Kimler?

Trabzonspor'da Paul Onuachu, Ruslan Malinovskyi, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal ise cezalı olduğu için sahada olmayacak.

Beşiktaş'ın Eksikleri Kimler?

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Hoffenheim maçında yaşadığı ayak tabanı sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacak. Milot Rashica ve Vaclav Cerny de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

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Trabzonspor ve Beşiktaş Maça Nasıl Geliyor?

Trabzonspor ve Beşiktaş Maça Nasıl Geliyor?

Beşiktaş, Süper Lig'de 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar 15 puanla 4. sırada yer alıyor. Son maçta Kocaelispor'u 2-1 yendi.

Trabzonspor ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer 13 puanla 5. sırada. Son maçta Samsunspor'u 3-0 yendi.

Tarafların geçen sezon Trabzon'da oynadığı ligdeki karşılaşma 3-3 sona ermişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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