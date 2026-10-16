Fenerbahçe'de Asensio Bilmecesi: Alanyaspor Maçı Öncesi Son Antrenmana Katılmadı
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Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belli olmadı. İspanyol futbolcu, maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
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Asensio son antrenmana çıkmadı.
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Asensio Aston Villa maçında da oynayamamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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