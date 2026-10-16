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Fenerbahçe'de Asensio Bilmecesi: Alanyaspor Maçı Öncesi Son Antrenmana Katılmadı

Fenerbahçe'de Asensio Bilmecesi: Alanyaspor Maçı Öncesi Son Antrenmana Katılmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 22:39
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Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belli olmadı. İspanyol futbolcu, maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

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Asensio son antrenmana çıkmadı.

Asensio son antrenmana çıkmadı.

HT Spor'un haberine göre Asensio, sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı. Tedavisi süren oyuncunun maçta forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.

Asensio Aston Villa maçında da oynayamamıştı.

Asensio Aston Villa maçında da oynayamamıştı.

Asensio, Aston Villa deplasmanında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. İspanyol futbolcu bu sezon 8 maçta 402 dakika süre aldı. Bu sürede 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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