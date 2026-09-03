Ameliyat Olacağı İddia Edilen Marco Asensio Videolu Açıklamayla İddiaları Yalanladı

Fenerbahçe'nin sezon başlangıcındaki başarılı performansına ve 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine vurgu yapan yıldız futbolcu, taraftarlara da Beşiktaş derbisi öncesi destek çağrısında bulundu. Oyuncunun açıklaması şöyle:

'Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler.'