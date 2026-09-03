Ameliyat Olacağı İddia Edilen Marco Asensio Videolu Açıklamayla İddiaları Yalanladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı yönündeki iddialara kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Tecrübeli oyuncu, hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlarken saha çalışmalarına başladığını belirtti. Asensio ayrıca Beşiktaş derbisi öncesinde takım olarak kenetlenme mesajı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asensio derbi öncesi açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş maçı için çağrı yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın