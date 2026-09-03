article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Ameliyat Olacağı İddia Edilen Marco Asensio Videolu Açıklamayla İddiaları Yalanladı

Ameliyat Olacağı İddia Edilen Marco Asensio Videolu Açıklamayla İddiaları Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 23:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı yönündeki iddialara kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Tecrübeli oyuncu, hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlarken saha çalışmalarına başladığını belirtti. Asensio ayrıca Beşiktaş derbisi öncesinde takım olarak kenetlenme mesajı verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asensio derbi öncesi açıklama yaptı.

Beşiktaş maçı için çağrı yaptı.

Beşiktaş maçı için çağrı yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon başlangıcındaki başarılı performansına ve 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine vurgu yapan yıldız futbolcu, taraftarlara da Beşiktaş derbisi öncesi destek çağrısında bulundu. Oyuncunun açıklaması şöyle:

'Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın