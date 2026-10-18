Fenerbahçe'den Asensio Açıklaması: Kıkırdak Lezyonu Nedeniyle Gelecek Hafta Ameliyat Olacak
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Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama geldi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve kulüp doktoru Ahmet Kulduk, sakatlık sürecini ve alınan kararı kulüp televizyonunda anlattı. Çetin ayrıca oyuncu ve teknik direktör hakkında dolaşan iddialara da yanıt verdi.
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Asensio'nun sakatlığı Konya maçında başladı.
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MR'da kıkırdak lezyonu çıktı.
Ameliyat gelecek hafta yapılacak.
Çetin, Kartal iddialarını yalanladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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