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Fenerbahçe'den Asensio Açıklaması: Kıkırdak Lezyonu Nedeniyle Gelecek Hafta Ameliyat Olacak

Fenerbahçe'den Asensio Açıklaması: Kıkırdak Lezyonu Nedeniyle Gelecek Hafta Ameliyat Olacak

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 17:39
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Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama geldi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve kulüp doktoru Ahmet Kulduk, sakatlık sürecini ve alınan kararı kulüp televizyonunda anlattı. Çetin ayrıca oyuncu ve teknik direktör hakkında dolaşan iddialara da yanıt verdi.

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Asensio'nun sakatlığı Konya maçında başladı.

Asensio'nun sakatlığı Konya maçında başladı.

Sakatlık, Konya maçında üst baldırda oluşan bir gerilmeyle başlayarak tedavi ve rehabilitasyon sürecine girdi. Milli arada Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer alan Asensio 83 dakika sahada kaldı, maçın ardından dizinde hafif şişlik oluştu. Çaykur Rizespor maçında forma giyip iyi bir performans gösteren oyuncunun tedavisi bu maçtan sonra da dizindeki şişlik nedeniyle sürdü.

MR'da kıkırdak lezyonu çıktı.

MR'da kıkırdak lezyonu çıktı.

Süreç uzayınca çekilen MR incelemesinde Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildi. Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, süreci şu ifadelerle anlattı:

'Ağrı sürecini bir nevi rehabilitasyonla yönettik. Ancak süreç biraz uzayınca MR çektirdik.'

Kulduk, kararın dayanağını da şöyle açıkladı:

'Değerlendirmelerimize göre bu lezyonun cerrahi tedaviyle, yani ameliyatla düzeltilmesi gerekiyordu.'

Ameliyat gelecek hafta yapılacak.

Ameliyat gelecek hafta yapılacak.

Ameliyat kararı oyuncunun isteği ve farklı uzmanların görüşleri alınarak verildi, Çetin ile teknik direktör İsmail Kartal da süreç hakkında bilgilendirildi. Ameliyatın gelecek hafta yapılacağı açıklandı. Kulüp, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ile Asensio'nun daha önceki ameliyatını da yapan İspanyalı Dr. Leyes'e danıştı. Kulduk, uzmanların görüşünü şöyle aktardı:

'Onlar da büyük ölçüde aynı görüşte olduklarını belirttiler.'

Çetin, Kartal iddialarını yalanladı.

Çetin, Kartal iddialarını yalanladı.

Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile Asensio arasında sorun olduğu iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

'Özellikle İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasında büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır.'

Çetin, Başkan Aziz Yıldırım'ın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum' vurgusunu hatırlatarak yönetimden teknik heyete ve futbolculara kadar herkesin bu konuda dikkatli davrandığını söyledi. Taraftara da çağrı yapan Çetin şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Asensio üzerinden yürütülen bu spekülasyonlar yarın başka oyuncular üzerine de yapılacak. Taraftarımız bu konuda çok daha bilinçli olsun.'

Çetin sözlerini Mayıs 2027'de şampiyonluk ilan etme hedefiyle tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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