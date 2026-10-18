Fenerbahçe'den Asensio Açıklaması: Kıkırdak Lezyonu Nedeniyle Gelecek Hafta Ameliyat Olacak

Ameliyat kararı oyuncunun isteği ve farklı uzmanların görüşleri alınarak verildi, Çetin ile teknik direktör İsmail Kartal da süreç hakkında bilgilendirildi. Ameliyatın gelecek hafta yapılacağı açıklandı. Kulüp, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ile Asensio'nun daha önceki ameliyatını da yapan İspanyalı Dr. Leyes'e danıştı. Kulduk, uzmanların görüşünü şöyle aktardı:

'Onlar da büyük ölçüde aynı görüşte olduklarını belirttiler.'