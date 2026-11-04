Ne Doktor Ne Mühendis Ne de Yapay Zeka Uzmanı: Dünyada En Çok Aranan Meslek Grubu Belli Oldu
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Uluslararası danışmanlık şirketi WTW, 1500'den fazla küresel şirketin işe alım verilerini inceleyerek dünyada en çok talep gören 20 mesleği açıkladı. Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan listenin zirvesinde yapay zeka ya da yazılım değil, doğrudan müşteriyle temas eden müşteri hizmetleri temsilcileri yer aldı. İlk 20'nin yarısını teknoloji, veri ve ürün geliştirme alanları oluştururken lojistik, doğrudan satış ve müşteri ilişkileri gibi insan odaklı pozisyonlar da üst sıralardaki yerini korudu.
Müşteri hizmetleri temsilcileri, yazılım ve yapay zeka uzmanlarını geride bırakarak 1 numaralı meslek oldu.
Yazılım mühendisleri 2., müşteri yöneticileri ise 3. sırada yer aldı.
Depo görevlileri 4., satış temsilcileri 5. sırada: Lojistik ve satış talebi teknolojiyi sıkıştırdı.
Üretim operatörleri 8. sırada: Fabrikalardaki fiziksel işgücü ihtiyacı sürüyor.
Proje ve ürün yöneticileri ile çözüm mimarları, teknik ekiplerle idari kadroları birbirine bağlıyor.
Veri bilimciden DevOps mühendisine: İlk 20'nin yarısını teknoloji ve veri uzmanları oluşturdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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