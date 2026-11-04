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Ne Doktor Ne Mühendis Ne de Yapay Zeka Uzmanı: Dünyada En Çok Aranan Meslek Grubu Belli Oldu

Ne Doktor Ne Mühendis Ne de Yapay Zeka Uzmanı: Dünyada En Çok Aranan Meslek Grubu Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 08:41 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 08:42
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Uluslararası danışmanlık şirketi WTW, 1500'den fazla küresel şirketin işe alım verilerini inceleyerek dünyada en çok talep gören 20 mesleği açıkladı. Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan listenin zirvesinde yapay zeka ya da yazılım değil, doğrudan müşteriyle temas eden müşteri hizmetleri temsilcileri yer aldı. İlk 20'nin yarısını teknoloji, veri ve ürün geliştirme alanları oluştururken lojistik, doğrudan satış ve müşteri ilişkileri gibi insan odaklı pozisyonlar da üst sıralardaki yerini korudu.

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Müşteri hizmetleri temsilcileri, yazılım ve yapay zeka uzmanlarını geride bırakarak 1 numaralı meslek oldu.

Müşteri hizmetleri temsilcileri, yazılım ve yapay zeka uzmanlarını geride bırakarak 1 numaralı meslek oldu.

Tüketici sorunlarını çözmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için istihdam edilen müşteri hizmetleri temsilcileri, WTW'nin listesinde küresel şirketlerin en çok aradığı çalışan profili olarak zirvede yer aldı.

Yazılım mühendisleri 2., müşteri yöneticileri ise 3. sırada yer aldı.

Yazılım mühendisleri 2., müşteri yöneticileri ise 3. sırada yer aldı.

Dijital sistemlerin mimarisini tasarlayan, kodlama altyapısını kuran ve periyodik bakımlarını yürüten yazılım mühendisleri, teknoloji sektöründeki ağırlığını koruyarak ikinci basamağa oturdu. Zirveyi kaçırmış olsalar da talep açısından hâlâ en üst sıralardalar.

Üçüncülük ise müşteri yöneticilerinin. Mevcut müşteri portföyünü takip eden, kurumsal sözleşmeleri yöneten ve ticari ilişkilerin sürekliliğini güvence altına alan bu çalışanlar, listedeki insan odaklı rollerin ağırlığını bir kez daha gösterdi.

Depo görevlileri 4., satış temsilcileri 5. sırada: Lojistik ve satış talebi teknolojiyi sıkıştırdı.

Depo görevlileri 4., satış temsilcileri 5. sırada: Lojistik ve satış talebi teknolojiyi sıkıştırdı.

Siparişlerin hazırlanması, stok sayımı, kabul ve sevkiyat işlemlerini fiilen yürüten depo görevlileri, lojistik operasyonların büyümesiyle teknoloji odaklı sıralamada ilk 4 meslek arasına girdi.

Beşinci basamakta ise ürün ve hizmetleri potansiyel müşterilere aktaran, doğrudan ticari bağlantılar kuran satış temsilcileri var. Listenin 13. sırasındaki tedarik zinciri uzmanları da aynı zincirin parçası: Hammaddenin temininden mamulün tüketiciye ulaştırılmasına kadarki envanter trafiğini yürütüyor, teslimat süreleri ile şirket giderlerini optimize ediyorlar.

Üretim operatörleri 8. sırada: Fabrikalardaki fiziksel işgücü ihtiyacı sürüyor.

Üretim operatörleri 8. sırada: Fabrikalardaki fiziksel işgücü ihtiyacı sürüyor.

Fabrikalardaki üretim hatlarının işletilmesini ve makinelerin fiziksel kontrolünü yürüten üretim operatörleri, dijital mesleklerin yoğunluğuna rağmen listeye 8. sıradan girdi.

Bu sıralama, fiziksel sanayi üretimine duyulan ihtiyacın sürdüğünü gösteriyor. İlk 10'un teknoloji ağırlıklı isimleri arasında bile makinenin başında durması gereken çalışanlara hâlâ talep var.

Proje ve ürün yöneticileri ile çözüm mimarları, teknik ekiplerle idari kadroları birbirine bağlıyor.

Proje ve ürün yöneticileri ile çözüm mimarları, teknik ekiplerle idari kadroları birbirine bağlıyor.

Kurumsal projelerin belirlenen bütçe ve süre sınırları içinde tamamlanmasını koordine eden proje yöneticileri, teknik ekipler ile idari kadrolar arasındaki köprü rolüyle 6. basamağa yükseldi.

Ürünlerin tasarımından piyasaya sürülmesine kadar tüm yaşam döngüsünü yöneten ürün yöneticileri 14., kurumların teknik altyapı gereksinimlerini projelendiren çözüm mimarları 15. sırada yer aldı. Listenin 20. basamağında ise şirketlerin mali yapısını inceleyerek bütçe planlaması ve yatırım kararları için risk ile getiri değerlendirmeleri hazırlayan finansal analistler bulunuyor.

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Veri bilimciden DevOps mühendisine: İlk 20'nin yarısını teknoloji ve veri uzmanları oluşturdu.

Veri bilimciden DevOps mühendisine: İlk 20'nin yarısını teknoloji ve veri uzmanları oluşturdu.

Büyük veri kümelerini istatistiksel modellerle işleyen veri bilimciler 10., ağ altyapılarını ve ticari sırları dijital saldırılara karşı koruyan siber güvenlik mühendisleri 9., yazılım ve donanım ürünlerini piyasaya çıkmadan önce denetleyen test mühendisleri ise 7. sırada.

Alt basamaklar da aynı alandan: Mobil, masaüstü ve kurumsal platformlar için uygulama üreten uygulama geliştiriciler 11., ham verileri analiz edilebilir güvenli havuzlara dönüştüren veri mühendisleri 12., makine öğrenmesi mühendisleri 17., yazılımların geliştirilmesinden kullanıma sunulmasına kadarki adımları koordine eden DevOps mühendisleri 18., yapay zeka mühendisleri ise 19. sırada yer aldı.

Yapay zeka algoritmalarını kurumsal iş süreçlerine entegre eden mühendislerin listede alt sıralarda kalması dikkat çekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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