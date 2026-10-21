Türkiye'de En Çok Eleman Aranan Meslekler Belli Oldu

Tablonun küresel boyutunu ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortaya koydu. Kurumun 14 Ekim'de yayımladığı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre dünyada sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Sağlık alanındaki açığın arkasında en çok nüfusun yaşlanması yatıyor. Yaşlı nüfus arttıkça bakım hizmetlerine olan talep yükseliyor; bu da hem sağlık profesyonellerine hem de yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyacı büyütüyor. Ağır çalışma koşulları ve yüksek personel devir hızı sorunu daha da derinleştiriyor.

Öğretmen açığı ise özellikle Avustralya, Fransa, İngiltere ve ABD'de kronik bir hal almış durumda. Emekliliğe yaklaşan öğretmenlerin sayısı arttıkça bu boşluğun daha da büyümesi bekleniyor. Bilişimde ise tablo ülkeden ülkeye değişiyor.

ABD ve Fransa'da uzman sıkıntısı sürerken, Avustralya 2021'deki açığın ardından 2025'te eleman fazlası veren ülkeler arasına geçti. Gıda hazırlama yardımcılığı ve sokak satıcılığı gibi düşük vasıf gerektiren işlerde ise genel olarak çalışan fazlası bulunuyor.