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Ekonomi
Türkiye'de En Çok Eleman Aranan Meslekler Belli Oldu

Türkiye'de En Çok Eleman Aranan Meslekler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 19:46
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İş gücü piyasasında arz ve talep dengesi hızla değişiyor. Kanal D Haber'in aktardığı verilere göre Türkiye'de işverenlerin en çok eleman aradığı alanlar imalat, temizlik ve tarım oldu. Büro, satış ve kişisel hizmetlerde ise tablo tam tersine dönmüş durumda: Bu alanlarda iş arayanların sayısı açık pozisyonları geride bırakıyor.

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Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu.

Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu.

Türkiye'de eleman açığının en belirgin olduğu meslek grubu imalat işçileri. Üretim hattında çalışacak personel bulmakta zorlanan pek çok işveren, ilanlarını uzun süre açık tutmak zorunda kalıyor. Listenin ilk sıralarında imalat işçilerinin ardından temizlik çalışanları ve tarım alanında çalışacak kişiler yer alıyor.

Bu üç grubu mühendislik ve bilişim meslekleri izliyor. Nitelikli teknik eleman ihtiyacı, dijitalleşmenin hız kazandığı son yıllarda çok daha görünür hale geldi.

Ancak her sektörde manzara aynı değil. Büro işleri, satış ve kişisel hizmetler alanında iş arayanların sayısının açık iş fırsatlarından fazla olduğu kaydedildi. Bu durum, söz konusu alanlarda iş bulmak isteyenler için rekabetin giderek sertleştiği anlamına geliyor.

Dünyada sağlıkçı, öğretmen ve bilişim uzmanı açığı büyüyor.

Dünyada sağlıkçı, öğretmen ve bilişim uzmanı açığı büyüyor.

Tablonun küresel boyutunu ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortaya koydu. Kurumun 14 Ekim'de yayımladığı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre dünyada sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Sağlık alanındaki açığın arkasında en çok nüfusun yaşlanması yatıyor. Yaşlı nüfus arttıkça bakım hizmetlerine olan talep yükseliyor; bu da hem sağlık profesyonellerine hem de yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyacı büyütüyor. Ağır çalışma koşulları ve yüksek personel devir hızı sorunu daha da derinleştiriyor.

Öğretmen açığı ise özellikle Avustralya, Fransa, İngiltere ve ABD'de kronik bir hal almış durumda. Emekliliğe yaklaşan öğretmenlerin sayısı arttıkça bu boşluğun daha da büyümesi bekleniyor. Bilişimde ise tablo ülkeden ülkeye değişiyor.

ABD ve Fransa'da uzman sıkıntısı sürerken, Avustralya 2021'deki açığın ardından 2025'te eleman fazlası veren ülkeler arasına geçti. Gıda hazırlama yardımcılığı ve sokak satıcılığı gibi düşük vasıf gerektiren işlerde ise genel olarak çalışan fazlası bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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