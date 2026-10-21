Türkiye'de En Çok Eleman Aranan Meslekler Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İş gücü piyasasında arz ve talep dengesi hızla değişiyor. Kanal D Haber'in aktardığı verilere göre Türkiye'de işverenlerin en çok eleman aradığı alanlar imalat, temizlik ve tarım oldu. Büro, satış ve kişisel hizmetlerde ise tablo tam tersine dönmüş durumda: Bu alanlarda iş arayanların sayısı açık pozisyonları geride bırakıyor.
Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu.
Dünyada sağlıkçı, öğretmen ve bilişim uzmanı açığı büyüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın