Diplomasız En Çok Kazandıran Meslekler Açıklandı: Aylık Gelir 120 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Araştırmayı paylaşan platform kurucusu Mert Yıldız, iş hayatına girmenin önündeki en büyük engelin artık diploma olmadığını söyledi. Yıldız, 'Eskiden şöyle bir anlayış vardı; yüksek kazanç elde etmek için eğitim şart. Fakat artık şartlar değişti' ifadelerini kullandı.

Sıralamanın ilk basamağında tesisatçılık yer aldı. Yıldız, mesleğin kolay olmadığını vurgulayarak 'Tesisatçılık zor bir meslek. Zorluğuna rağmen karşı tarafta da ciddi bir getirisi olan bir meslek' dedi.

Rakamlar da bunu doğruluyor. '55 bin liradan başlayıp 100 binlere kadar ulaşabildiğinizi görüyoruz' diyen Yıldız'a göre ek mesai yapan ustalarda ücretler bu bandın da üzerine çıkabiliyor.