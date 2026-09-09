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Diplomasız En Çok Kazandıran Meslekler Açıklandı: Aylık Gelir 120 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Diplomasız En Çok Kazandıran Meslekler Açıklandı: Aylık Gelir 120 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 10:14
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Yüksek maaş için diplomanın şart olduğu dönem geride kaldı. Bir iş bulma platformunun verileri, üniversite diploması istemeyen dört meslekte aylık kazancın 100 bin TL'yi rahatlıkla aştığını ortaya koydu. Platform kurucusu, listenin başındaki mesleklerde tek şartın ustalık ve sertifika olduğunu söyledi. 

Kaynak: Mynet

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Listenin ilk sırasında tesisatçılık var; 55 bin liradan başlayan aylık kazanç 100 bini rahatlıkla aşabiliyor.

Listenin ilk sırasında tesisatçılık var; 55 bin liradan başlayan aylık kazanç 100 bini rahatlıkla aşabiliyor.

Araştırmayı paylaşan platform kurucusu Mert Yıldız, iş hayatına girmenin önündeki en büyük engelin artık diploma olmadığını söyledi. Yıldız, 'Eskiden şöyle bir anlayış vardı; yüksek kazanç elde etmek için eğitim şart. Fakat artık şartlar değişti' ifadelerini kullandı.

Sıralamanın ilk basamağında tesisatçılık yer aldı. Yıldız, mesleğin kolay olmadığını vurgulayarak 'Tesisatçılık zor bir meslek. Zorluğuna rağmen karşı tarafta da ciddi bir getirisi olan bir meslek' dedi.

Rakamlar da bunu doğruluyor. '55 bin liradan başlayıp 100 binlere kadar ulaşabildiğinizi görüyoruz' diyen Yıldız'a göre ek mesai yapan ustalarda ücretler bu bandın da üzerine çıkabiliyor.

Güzellik uzmanlarında tavan 85 bin lira; öte yandan üçüncü sıradaki meslek pek çok kişiyi şaşırtacak cinsten.

Güzellik uzmanlarında tavan 85 bin lira; öte yandan üçüncü sıradaki meslek pek çok kişiyi şaşırtacak cinsten.

İkinci sırada güzellik uzmanları var. Yıldız, bu alanda çalışanlar için 'Güzellik uzmanlarının da başlangıç seviye olarak 40 - 45 bin liradan 85 bin liraya kadar çıktığını görebiliyoruz' diye konuştu. Meslekte diploma aranmıyor, ancak sertifika zorunlu tutuluyor.

Üçüncü basamakta ise akla ilk gelmeyen bir meslek çıktı karşımıza: mobilya montaj ustalığı. 'Karşımıza çıkan üçüncü meslek mobilya montaj ustası. 40 bin liradan 80 - 85 bin liraya kadar bir ücret kazanabiliyor' ifadelerini kullanan Yıldız, sektördeki iş yoğunluğunun ücretleri yukarı taşıdığını kaydetti.

Zirvedeki meslek ise bambaşka: Manikür ve pedikür uzmanlarında aylık kazanç 120 bin TL'yi buluyor.

Zirvedeki meslek ise bambaşka: Manikür ve pedikür uzmanlarında aylık kazanç 120 bin TL'yi buluyor.

Listenin en tepesinde manikür ve pedikür uzmanları bulunuyor. Yıldız, bu alanda çalışanlar için 'Aylık kazançların 100 bin - 120 bine kadar gittiğini görüyoruz' dedi. Diploma şartı burada da yok; buna karşılık işin ciddi bir sorumluluk tarafı var.

Kuaför işletmecisi Özlem Karaca, sektöre girmek isteyenlerin hijyen eğitimini atlamaması gerektiğini vurguladı: 'Tırnak olsun, saç olsun, kaş olsun bunlar hijyen eğitimi almaları söz konusu. Kanla bulaşan çok hastalıklar var. Eldiven kullanması gerekiyor, maske kullanması gerekiyor.'

Kanal D Haber'de yer alan verilere göre dört meslekte de ücreti belirleyen şey okul ya da unvan değil. Müşteri portföyü, çalışma saati ve ustalık seviyesi aradaki farkı doğrudan açıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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