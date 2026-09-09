Diplomasız En Çok Kazandıran Meslekler Açıklandı: Aylık Gelir 120 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
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Yüksek maaş için diplomanın şart olduğu dönem geride kaldı. Bir iş bulma platformunun verileri, üniversite diploması istemeyen dört meslekte aylık kazancın 100 bin TL'yi rahatlıkla aştığını ortaya koydu. Platform kurucusu, listenin başındaki mesleklerde tek şartın ustalık ve sertifika olduğunu söyledi.
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Listenin ilk sırasında tesisatçılık var; 55 bin liradan başlayan aylık kazanç 100 bini rahatlıkla aşabiliyor.
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Güzellik uzmanlarında tavan 85 bin lira; öte yandan üçüncü sıradaki meslek pek çok kişiyi şaşırtacak cinsten.
Zirvedeki meslek ise bambaşka: Manikür ve pedikür uzmanlarında aylık kazanç 120 bin TL'yi buluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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