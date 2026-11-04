64 Yaşında Fırçayı Eline Aldı, Bir Köyün Kaderini Değiştirdi: Şimdi Hedefi Tüm Türkiye
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İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Nuran Erden, evindeki sandalyelerle başlayan resim tutkusunu köyün duvarlarına taşıdı. Çiftçilikten arta kalan zamanlarda fırçasını alıp sokaklara çıkan Erden, boyaları kendi parasıyla alıyor ve kimseden ücret istemiyor.
İşte detaylar...
İlkokuldan beri defterlerine resim çizen Erden, 27 yaşında Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünü kazanıp mezun oldu.
Erden; kadına ve aile içi şiddete hayır diyen çizimler yaptı, Gazze’yi ve Narin’in hikâyesini resmetti.
Erden, resimleri görmek için Fransa’dan bir ailenin geldiğini, onlarla telefondaki çeviri uygulaması sayesinde anlaştıklarını anlattı.
Erden, resimlerini hiçbir şeye bakmadan, doğrudan aklından çizdiği için bir çalışmanın 15-20 dakika ile bir saat arasında bittiğini anlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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