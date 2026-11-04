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64 Yaşında Fırçayı Eline Aldı, Bir Köyün Kaderini Değiştirdi: Şimdi Hedefi Tüm Türkiye

64 Yaşında Fırçayı Eline Aldı, Bir Köyün Kaderini Değiştirdi: Şimdi Hedefi Tüm Türkiye

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 23:37
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İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Nuran Erden, evindeki sandalyelerle başlayan resim tutkusunu köyün duvarlarına taşıdı. Çiftçilikten arta kalan zamanlarda fırçasını alıp sokaklara çıkan Erden, boyaları kendi parasıyla alıyor ve kimseden ücret istemiyor.

İşte detaylar...

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İlkokuldan beri defterlerine resim çizen Erden, 27 yaşında Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünü kazanıp mezun oldu.

İlkokuldan beri defterlerine resim çizen Erden, 27 yaşında Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünü kazanıp mezun oldu.

Önce evindeki sandalyelere resim yaptı, ardından köydeki duvarlara ve elektrik direklerine geçti. Kısa sürede komşuları da evlerinin duvarlarına resim yapmasını istedi.

Erden, işin başında köye kafeler açmayı amaçladıklarını, boyadığı sandalyelere tepki gelince üzüldüğünü anlattı. “Bana ‘Sen deli misin?’ dediler. Ben de ‘Ben deliyim, bu işi yapacağım, göreceksiniz. Bir sürü insan gelecek’ dedim.” diye konuştu.

Erden; kadına ve aile içi şiddete hayır diyen çizimler yaptı, Gazze’yi ve Narin’in hikâyesini resmetti.

Erden; kadına ve aile içi şiddete hayır diyen çizimler yaptı, Gazze’yi ve Narin’in hikâyesini resmetti.

Öğretmenler Günü için öğretmenlere bir demet çiçek çizdi. Duvarlarda “Filistin’de şiddete dur de” ve “Köylü milletin efendisidir” gibi yazılar da yer alıyor.

Erden, “İnsanlar boş duvara bakıp duracaklarına güzel bir şey görüp tebessüm etsinler. Toplumsal olaylara da parmak basmak gerektiğine inanıyorum, çünkü insanların görsel hafızası çok önemli.” dedi.

Erden, resimleri görmek için Fransa’dan bir ailenin geldiğini, onlarla telefondaki çeviri uygulaması sayesinde anlaştıklarını anlattı.

Erden, resimleri görmek için Fransa’dan bir ailenin geldiğini, onlarla telefondaki çeviri uygulaması sayesinde anlaştıklarını anlattı.

Yurt içinden özellikle ilkbahar ve sonbaharda turlar geliyor; köy bu sayede turizm rotasına girdi.

Erden, köyün Çeşme’de son dönem Osmanlı mimarisinin yaşatıldığı son köy olduğunu söyledi. Köye giren müteahhitlerin eski evleri yıktığını, bu evleri yapacak usta kalmadığını belirterek mimarinin korunması gerektiğini vurguladı.

Erden, resimlerini hiçbir şeye bakmadan, doğrudan aklından çizdiği için bir çalışmanın 15-20 dakika ile bir saat arasında bittiğini anlattı.

Erden, resimlerini hiçbir şeye bakmadan, doğrudan aklından çizdiği için bir çalışmanın 15-20 dakika ile bir saat arasında bittiğini anlattı.

Geçtiğimiz aylarda Bandırma’da bir okulun duvarlarına resim yaptı, farklı bölgelerden de talepler alıyor.

“Benim hedefim tüm Türkiye’yi boyamak. İnşallah gün gelir bütün Türkiye’yi boyarım.” diyen Erden, kamusal alanlarda ücretsiz çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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