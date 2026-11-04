Binaları Koyun Yünüyle Kaplamaya Başladılar

Yün önce alkali bir çözeltiyle işleniyor ve içindeki keratin proteini kısmen parçalanıyor. Ardından mekanik bir işlemle sıvı hâline getiriliyor. Isıtılan bu keratine sitrik asit eklendiğinde, işlenmemiş yün lifleri birbirine bağlanıyor ve sert bir malzeme ortaya çıkıyor.

Testlerde panellerin sertliği orta yoğunluklu lif levhayla (MDF) aynı düzeyde çıktı. Bazı karışımlar suya karşı yüksek direnç gösterdi. Atık yünden yapılan panellerin üretimden kaynaklanan karbon ayak izi de çok daha düşük.