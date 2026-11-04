article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Binaları Koyun Yünüyle Kaplamaya Başladılar

Binaları Koyun Yünüyle Kaplamaya Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 21:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyada her yıl üretilen yaklaşık 2 milyar kilogram yünün neredeyse yarısı atılıyor. Harvard'daki araştırmacılar bu atık yünü, binaların dış cephesine takılan yalıtımlı kaplama panellerine dönüştürüyor.

Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Giyim sektöründe kullanılmayan yün, depolarda bekletiliyor, yakılıyor ya da toprağa gömülüyor.

Giyim sektöründe kullanılmayan yün, depolarda bekletiliyor, yakılıyor ya da toprağa gömülüyor.

Üretilen yünün yaklaşık yüzde 60'ı giyim için kullanılıyor. Yerli tekstil üretiminin gerilemesi ve sentetik kumaşlarla rekabet, büyük miktarda yünü alıcısız bıraktı.

Harvard Tasarım Okulu'ndaki Grinham Araştırma Grubu'nun kurucusu Jonathan Grinham, 'Yün ekonomik değerini kaybetti ama malzeme özelliklerini kaybetmedi.' dedi. Yün; ısı yalıtımı sağlıyor, zor yanıyor ve bakterilere karşı dirençli.

Paneller, yündeki keratin proteini ve sitrik asitle petrol bazlı reçine kullanılmadan üretiliyor.

Paneller, yündeki keratin proteini ve sitrik asitle petrol bazlı reçine kullanılmadan üretiliyor.

Yün önce alkali bir çözeltiyle işleniyor ve içindeki keratin proteini kısmen parçalanıyor. Ardından mekanik bir işlemle sıvı hâline getiriliyor. Isıtılan bu keratine sitrik asit eklendiğinde, işlenmemiş yün lifleri birbirine bağlanıyor ve sert bir malzeme ortaya çıkıyor.

Testlerde panellerin sertliği orta yoğunluklu lif levhayla (MDF) aynı düzeyde çıktı. Bazı karışımlar suya karşı yüksek direnç gösterdi. Atık yünden yapılan panellerin üretimden kaynaklanan karbon ayak izi de çok daha düşük.

İki katmanlı paneller, duvarı kazmadan binanın dışına takılıyor.

İki katmanlı paneller, duvarı kazmadan binanın dışına takılıyor.

Panelin arkasında yalıtım levhası görevi gören düşük yoğunluklu bir katman var. Önündeki daha yoğun katman ise dayanıklılık sağlıyor ve hava koşullarına karşı koruyor.

Bu yapı sayesinde eski binaların yalıtımı, duvarları açmaya gerek kalmadan dışarıdan yenileniyor. Grup, panellerin köpük ve lif levha gibi üretimi yüksek karbon salımına yol açan malzemelerin yerini almasını hedefliyor.

Yün paneller Oslo Mimarlık Trienali'nde, bir kilisenin içinde sergilendi.

Yün paneller Oslo Mimarlık Trienali'nde, bir kilisenin içinde sergilendi.

'Upcycling Wool Ecologies' adlı enstalasyon, 17 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Oslo'daki Sofienberg Kilisesi'nde ahşap bir çerçeve üzerinde sergilendi. Paneller için ABD'nin Connecticut eyaletindeki American Woolen Company'den üretim artığı yün kullanıldı.

Doğal renkli ve boyalı liflerin karışımı, panellerde farklı renkler oluşturdu. Sergideki paneller oluklu bir yüzeyle basıldı, ama malzemeye farklı biçimler de verilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın