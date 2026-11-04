Binaları Koyun Yünüyle Kaplamaya Başladılar
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Giyim sektöründe kullanılmayan yün, depolarda bekletiliyor, yakılıyor ya da toprağa gömülüyor.
Paneller, yündeki keratin proteini ve sitrik asitle petrol bazlı reçine kullanılmadan üretiliyor.
İki katmanlı paneller, duvarı kazmadan binanın dışına takılıyor.
Yün paneller Oslo Mimarlık Trienali'nde, bir kilisenin içinde sergilendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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